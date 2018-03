Impianto Ecopetrol a Cepagatti. Rc:«subito un Consiglio straordinario»

CEPAGATTI. «Un consiglio comunale straordinario aperto alla cittadinanza e un secco no del Comune al progetto Ecopetrol».

Sono queste le richieste che Rifondazione comunista di Cepagatti ha avanzato dal 26 luglio scorso all’amministrazione comunale perchè blocchi, finchè in tempo, la realizzazione di un impianto di trattamento chimico-fisico della Ecopetrol srl.

«L’ Ecopetrol srl (azienda della famiglia del consigliere provinciale del Pdl Lucio Petrocco)»,dice Walter Rapattoni della segreteria regionale del partito,«presto occuperà il territorio di Cepagatti come si legge dalla pubblicazione del bura (bollettino ufficiale regione Abruzzo) dello scorso 20 luglio». Secondo il progetto, il nuovo centro di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi sorgerà in contrada Bucceri nella frazione di Villanova di Cepagatti a ridosso del Centro Agroalimentare “la valle della Pescara”.

«Una zona già pesantemente impattata dall’elettrodotto Tivat» , sottolinea Rapattoni, «che avrà come snodo proprio Buccieri e Rifondazione Comunista, insieme ai comitati locali, si è opposta sin dalla prima ora. Per non parlare del fatto che sull’area insiste la centrale dell’Enel e, sempre nelle vicinanza, c’è stata la pesante lottizzazione di Piano Marino che ha portato più cemento e più traffico».

Secondo Rifondazione, impedire all’azienda di insediarsi sul territorio, non è un a mission impossibile. Se ci è riuscita Civitaquana a stroncare il progetto Ecopetrol potrebbe riuscirci anche Cepagatti che si augura che il sindaco Cola e la Giunta di centro-destra antepongano il rispetto, la salute dei cittadini e la tutela del territorio a tutte le logiche politiche, di tornaconto e all’amicizia con il collega Petrocco.

«Tutto ciò che chiediamo è un segnale netto e deciso del comune», conclude Rapattoni, «una posizione da portare con nettezza in Conferenza dei Servizi. Inoltre si ha di tempo fino al 20 agosto per impugnare il provvedimento pubblicato sul Bollettino Regionale. Chiediamo ora al primo cittadino di fare la sua parte per la soluzione del problema. Abbiamo bisogno di sapere da che parte sta il sindaco e se, nella vicenda Ecopetrol, è parte del problema o della soluzione».

m.b. 29/07/2011 13.22

* TUTTO SULL'IMPIANTO ECOPETROL