Liste d'attesa asili nido, Blasioli (Pd) spinge per la tagesmutter

PESCARA. Si chiama tagesmutter ( dal tedesco mamma di giorno) ed è la figura, riuscita con successo nel nord Europa, che il Pd vorrebbe vedere concretizzarsi anche a Pescara.

Una vera e propria professionista dell’infanzia che educa i bambini, a casa sua, proprio come farebbe una maestra d’asilo.

L’idea di introdurre questa novità nella realtà pescarese viene dal consigliere comunale Antonio Blasioli ma già a settembre del 2009 la proposta venne portata in consiglio provinciale da Attilio Di Mattia (Idv). Blasioli rispolvera la questione pensando alle lunghe liste d’attesa degli asili non permettono a tutti i bimbi di godere di assistenza statale. «La tagesmutter», dice Blasioli, «potrebbe essere una soluzione per quelle famiglie che non possono iscrivere i propri piccoli e che vogliono comunque affidarli ad operatori educativi appositamente formati in grado di fornire educazione e cura a uno o più bambini». E’ proprio questo che fa una mamma di giorno: sopperisce le carenze dell'assistenza infantile statale, garantendo la personalizzazione del servizio e la flessibilità di orario, l’assistenza e la presenza continua.

UN ASILO DENTRO CASA

La singolarità di questa professione è il luogo di lavoro: la propria casa. La mamma di giorno, infatti riceve presso il proprio domicilio bambine e bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni e, nei periodi e tempi extrascolastici, anche bambine e bambini tra i 3 e i 14 anni ma non può accoglierne contemporaneamente più di 5, compresi i figli propri se di età inferiore ai 3 anni. Tutte le attività educative si svolgono tra le mura domestiche sotto lo sguardo vigile dell’educatrice che ha seguito un corso di formazione professionale (lezioni di psicopedagogia, pediatria, alimentazione, igiene, creatività, sicurezza, legislazione, cooperazione, marketing sociale, pronto soccorso, imprenditoria e organizzazione del lavoro) prima di diventare tagesmutter.

Tariffario(di solito non superiore alle 7 euro all’ora), calendario e orario di frequenza dei bambini viene concordato da educatrice e genitori. Oltre ad essere un’ancora di salvezza per le famiglie che lavorano, questa nuova professione offre nuove opportunità di occupazione per giovani mamme che vogliono lavorare a casa per stare vicini ai propri figli e per quei piccoli comuni che, a causa del basso bacino d’utenza, non hanno asili statali. E in Italia? E’ stata Mara Carfagna, ministro delle pari opportunità a proporre per prima e ad inserire questo progetto tra le priorità italiane che già alcune città stanno già sperimentando.

E’il caso di Milano dove i bambini che sono coinvolti dal servizio sono quelli che vanno dagli 0 ai 3 anni. Ed ora potrebbe toccare a Pescara che, secondo Blasioli, «apprezzerebbe molto una figura che viene incontro alle numerose necessità delle famiglie».

