Lettomanoppello: Libera Scelta dice no alla variante Prg e ad Ambiente s.p.a

LETTOMANOPPELLO. Due no consecutivi a due ordini del giorno.

E’successo a Lettomanoppello dove, al Consiglio comunale di mercoledì scorso, il gruppo consiliare Libera Scelta ha bocciato in tronco due decisioni: la variante al piano regolatore generale (che avrebbe ridisegnato l’urbanistica cittadina) e l’adesione del Comune ad Ambiente s.p.a. (azienda per lo smaltimento dei rifiuti). A determinare l’opposizione del gruppo sarebbero stati «la mala gestione ed i giochi politici dell’amministrazione locale».

«Non vogliamo un piano regolatore che non migliora la città», ha tuonato Mario Di Mascio, consigliere comunale di Libera Scelta, «ci sono aspetti poco convincenti della variant al prg, a partire dai tempi biblici con cui è stato adottato».

La variante è stata approvata il 2 aprile 2009. Dal 3 giugno al 17 luglio 2009 i cittadini avrebbero avuto 45 giorni per presentare osservazioni e poi dal 17 luglio secondo la legge regionale il Comune avrebbe avuto a disposizione 90 giorni per portare il documento in Consiglio regionale. «Ma anziché fare tutto nei tempi», sostiene il consigliere, «l’amministrazione ha fatto passare ben due anni da allora». Come se non bastasse, sempre secondo Di Mascio, l’adozione della variante al prg non è stata preceduta dalla verifica di assoggettabilità della Vas (valutazione ambientale strategica), procedura fondamentale per approvare lo strumento urbanistico. Ma il cruccio più grande è che il piano non andrebbe a modificare più di tanto la già compromessa situazione urbanistica della città, secondo il gruppo.

«Nel nostro programma urbanistico», spiega Di Mascio, «individuavamo in Largo Assunta, il miglior “biglietto da visita” in ingresso al centro urbano, per questo ipotizzavamo addirittura un concorso specifico rivolto a tutti gli esperti di urbanistica e/o studenti laureandi in architettura per acquisire le più consone idee progettuali per la sua riqualificazione. Ma pensavamo anche alla sicurezza delle strutture ed al loro adeguamento ai moderni sistemi antisismici.

Parte integrante del progetto erano sia l’allestimento di un eliporto, sia un programma di esercitazione collettiva per l’addestramento degli operatori e della popolazione nell’affrontare le grandi emergenze. Cose che non sono contemplate nella variante al pgr in questione». La strada provinciale Scafa-Lettomanoppello da tempo dissestata, l’accostamento di stili e soluzioni urbanistici che insistono su Largo Assunta, dove coesistono allegramente il tufo vulcanico laziale, con la pietra fax-simile Majella, con gli edifici pubblici privi di verde pubblico, sarebbero solo alcuni degli aspetti su cui bisognerebbe intervenire, secondo il gruppo Libera Scelta che per questo ha votato no. Ma non si tratta dell’unico dissenso espresso in sede di Consiglio. Libera Scelta, infatti, ha bocciato anche il punto 2 dell’ordine del giorno: l’adesione del Comune ad Ambiente s.p.a., istituto di gestione del ciclo dei rifiuti che si avvale del braccio operativo Ecologica s.r.l., detenuta per il 51% da Ambiente s.p.a. e per il 49% dalla Deco della famiglia Di Zio. «Trattandosi di un’azienda (la Deco) spesso al centro della cronaca giudiziaria», ha concluso Di Mascio, «all’amministrazione non conviene impantanarsi in zone d’ombra, contrasti e pressioni politiche».

18/07/2011 8.50