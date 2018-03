Tocco da Casauria: il rimborso della Colonia Marina si discute in Consiglio

TOCCO DA CASAURIA. Il sindaco di Tocco da Casauria, Luciano Lattanzio, ha convocato un Consiglio Comunale straordinario per venerdì 15 luglio, alle ore 12,30.

All’ordine del giorno la costituzione della Commissione Centro Storico, prevista dai regolamenti comunali sul controllo edilizio nelle zone A (centro storico, appunto) del paese, e una variazione di bilancio elaborata e presentata dal gruppo consiliare “Primavera Toccolana”.

«Si tratta di un semplice spostamento delle minime risorse necessaria a far fronte alla leggerezza con cui l’amministrazione aveva deciso di far pagare, per la prima volta a Tocco, una quota di partecipazione alle famiglie per iscrivere i propri figli alla Colonia Marina», spiegano i consiglieri di minoranza Riziero Zaccagnini e Vittorio Tarquinio.

«2.500,00 € di variazione da recuperare poi in fase di assestamento. Una banale modifica all’assetto della spesa corrente che metterebbe la parola fine alle polemiche alimentate nelle scorse settimane causate dalla inopportuna scelta della maggioranza».

«Durante lo scorso Consiglio Comunale, mentre la maggioranza votava una variazione di bilancio per l’acquisto di telefonia cellulare per il sindaco, un’auto per gli amministratori e arredi inutili per la sala consiliare, rispondeva alle nostre sollecitazioni riguardo l’incongruente richiesta di denaro alle famiglie per far partecipare i ragazzi alla colonia marina accampando la scusa dei tagli regionali al sociale. Dimostravano così quanto il proprio interesse amministrativo fosse sbilanciato tutto a favore dei loro comfort, a tutto svantaggio dei cittadini che vedranno i soldi del bilancio ( i loro soldi, quindi) sperperati in cellulari e auto blu mentre gli viene chiesto di contribuire alle spese sociali», continuano i due. «Durante la seduta dai banchi della maggioranza ci è stata lanciata la sfida a cercare e trovare le risorse in un bilancio che, a detta loro, non permetteva altre scelte. Bene, i soldi ci sono e li abbiamo trovati. Ora attendiamo solo che la maggioranza voti la nostra proposta, che la rimoduli se ritiene, ma che comunque metta a disposizione l’esigua somma per rimborsare le famiglie che hanno aderito alla colonia. Certo, l’aver convocato il Consiglio alle 12.30 del mattino, quando praticamente nessun cittadino ha la possibilità di partecipare, non è un segnale incoraggiante. Speriamo sia accaduto per cause di forza maggiore straordinarie e che non si ripeta in futuro: sarebbe la riprova della svolta autoritaria che questa maggioranza sta praticando, evitando in ogni modo il confronto e la partecipazione».

14/07/2011 11.57