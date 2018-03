Mozione di sfiducia al sindaco condannato: «resterà al suo posto per i suoi elettori»

ROCCAMORICE. Dopo la condanna a dieci mesi i cinque consiglieri di opposizione ne hanno richiesto la sfiducia. Lui, il sindaco Carmine Del Pizzo, «attenderà sereno la deliberazione sul punto dell'assise civica».

Lo fa sapere in una nota non il primo cittadino in persona ma il suo legale di fiducia Alessandro De Iuliis. Del Pizzo nei prossimi giorni indirizzerà al Consiglio, prima delle decisione, le proprie considerazioni e commenti, annuncia sempre l'avvocato.

Tutt'altro si augurano i cinque consiglieri Francesco Palumbo, Antonio Parete, Giovanni Di Nardo, Filippo Menna, Alessandro D’Ascanio , che ritengono che «la figura istituzionale del sindaco è fortemente indebolita e compromessa dalle vicende penali che lo hanno interessato, sia in termini di autorevolezza che di credibilità».

La sensazione di Del Pizzo è che la mozione «non potrà che essere agevolmente respinta» in quanto la condanna ricevuta, nell'ambito dell'inchiesta sulla Asl di Scafa, lo ha colpito come medico di Medicina Generale membro semplice della Commissione d'Invalidità, non come amministratore pubblico.

Una distinzione alla quale il sindaco tiene profondamente.

«L'imputazione rivoltagli, di falsità in atti, per la quale é stato ritenuto colpevole dal Gup del Tribunale di Pescara», sottolinea l'avvocato, «non riguarda alterazioni di giudizi medico-legali, ma la circostanza che uno dei componenti della commissione, l'allora direttore del Distretto sanitario, non sarebbe stato presente in alcune riunioni. In realtà, come si é sostenuto in primo grado e si sosterrà anche nell'appello avverso la sentenza (della quale debbono ancora leggersi le motivazioni), al Del Pizzo non può rimproverarsi di non aver controllato l'effettiva presenza di quell'altro medico, specialmente perché i lavori della Commissione erano stati organizzati in quel modo dal presidente del Collegio medico, la presenza dei componenti dell'organo e dei pazienti era certificata dal segretario ed egli non aveva alcun motivo di dubitare che il membro di Commissione, avente anche la funzione di Direttore del Distretto, si trovasse regolarmente in servizio».

Per il legale, in pratica, la vicenda processuale subita non intacca «in nulla le qualità e virtù dello stesso, come uomo politico ed amministratore pubblico probo, competente ed efficiente, votato da una larga maggioranza degli elettori del Comune di Roccamorice».

Per questo il sindaco fa sapere, sempre tramite l'avvocato, che «principalmente per rispetto degli detti elettori, egli resterà saldamente al suo posto, per proseguire nella propria proficua azione amministrativa, in quanto, contrariamente a quanto perfidamente adombrato dai suoi detrattori, nessuna lesione o minima compromissione hanno subito l'immagine, la credibilità od il prestigio istituzionale della carica ricoperta. Se danno reputazionale vi é stato e vi é, questo deve associarsi, piuttosto, alle pervicaci insinuazioni dei suoi avversari nell'accostare il suo successo elettorale ai fatti oggetto del processo penale, per la repressione del cui delitto contro l'onore sarà proposta rituale querela».

