Pace fatta tra Sospiri e Mascia. Pdl contro opposizione: «frena la nostra attività»

PESCARA. Ieri pomeriggio si è riunito il gruppo consiliare del Pdl al Comune di Pescara.

C'erano tutti i consiglieri comunali, gli assessori comunali, il sindaco di Pescara Luigi Albore Mascia, il coordinatore provinciale Lorenzo Sospiri, capogruppo comunale e consigliere regionale, la consigliera regionale Federica Chiavaroli, e il senatore Andrea Pastore.

Al termine del dialogo interno è stato approvato un documento condiviso e congiunto nel quale il gruppo ha espresso al sindaco e all’amministrazione «il proprio sostegno» e si è impegnato «a svolgere insieme al primo cittadino, alla giunta e a tutta la maggioranza consiliare un serio approfondimento» delle problematiche della città per «garantire sempre meglio un governo serio ed efficiente, fissando priorità sulla base del programma».

Sembra quindi archiviata la frattura che si era creata nei giorni scorsi tra il capogruppo Lorenzo Sospiri e il sindaco Albore Mascia in quanto il primo avrebbe incolpato l'amministrazione di produrre poco.

Ma alla fine i due si sono chiariti e il primo cittadino ha ricevuto «ampie rassicurazioni circa l’effettivo contenuto delle dichiarazioni fatte».

Il Pdl si è detto comunque soddisfatto per «i risultati positivi» prodotti in questi due anni e ha chiesto «di proseguire sulla strada intrapresa potenziandone i risultati operativi».

Secondo il gruppo di maggioranza, però, tanti sono gli ostacoli: tra questi «le difficoltà di carattere finanziario, strutturale e burocratico, in quanto le sopravvenienze passive da una parte e la riduzione drastica dei trasferimenti erariali hanno ridotto notevolmente la capacità di spesa, anche con riferimento ai vincoli del patto di stabilità».

Poi c'è da mettere in conto anche «la riduzione del numero dei dirigenti in servizio» che «ha assottigliato sempre più la capacità di governo che non può essere ricostituita in poco tempo e soprattutto nella sua originaria integrità anche a causa dei vincoli legislativi e di bilancio».

Non è mancata una stoccata alla minoranza accusata di essere promotrice di «denuncia sistematica e tutta demolitoria contro qualsiasi iniziativa dell’amministrazione, non solo a livello politico, ma anche a livello giudiziario». L'opposizione, si legge nel documento del Pdl, «ha prodotto rallentamenti e in alcuni casi l’abbandono di importanti lavori in corso senza che si siano riscontrate le denunciate presunte irregolarità».

Problemi per gli stessi motivi anche in Consiglio comunale: difficile risulterebbe alla maggioranza «svolgere il proprio ruolo fino in fondo in tempi ragionevoli, accumulando ritardi intollerabili nell’adozione di provvedimenti fondamentali a causa dell’uso spregiudicato da parte delle opposizioni di qualsiasi pretesto per adottare tattiche ostruzionistiche irregolari e illegittime dal sapore ricattatorio».

08/07/2011 9.32