Roccamorice: sfiducia al sindaco condannato. L’opposizione:«salviamo l’immagine del Comune»

ROCCAMORICE. «Una decisione necessaria e dovuta». Così, i cinque consiglieri del gruppo consiliare opposizione “libertà e sviluppo” di Roccamorice hanno motivato la mozione di sfiducia del 6 luglio scorso contro il sindaco Antonio Carmine Del Pizzo.

Una condanna su condanna per il primo cittadino che, dopo aver incassato una pena a 10 mesi col rito abbreviato per il suo coinvolgimento in qualità di medico nell’affare del distretto sanitario di Scafa, ora riceve dai banchi dell’opposizione una “sentenza” politica.

«Abbiamo dovuto farlo per preservare l’autorevolezza ed il prestigio del Comune», tuonano i consiglieri Francesco Palumbo, Antonio Parete, Giovanni Di Nardo, Filippo Menna, Alessandro D’Ascanio, autori della mozione «perché la figura istituzionale del sindaco è fortemente indebolita e compromessa dalle vicende penali che lo hanno interessato, sia in termini di autorevolezza che di credibilità. E l’efficacia e la trasparenza dell’ istituzione comunale non possono risentire di vicenda di carattere personale».

«E’ da quando è stato richiesto il rinvio a giudizio del sindaco che presentiamo la sfiducia», conclude Palumbo,«ed oggi siamo qui per riconfermare la nostra posizione soprattutto perché abbiamo constatato la stretta connessione tra le dinamiche di raccolta del consenso emerse nel corso della passata campagna elettorale e la responsabilità penale del primo cittadino. Tutto questo ha comportato un grave inquinamento del gioco democratico nonché il relativo condizionamento degli esiti elettorali».

Una sconfitta da incassare per Del Pizzo che aveva già disorientato parte del suo elettorato quando decise di cambiare bandiera dal Pd al Pdl. Un trasmigrazione che aveva lasciato qualcuno senza parole.

«Il sindaco Antonio Del Pizzo, eletto nella lista del Pd», disse il consigliere di minoranza Francesco Palumbo in quella circostanza, «d’un canto si iscrive al Pdl dichiarando solennemente in Consiglio di voltare gabbana per poter chiedere ai potenti di turno qualche spicciolo per il paese, come dire, mirabile esempio di trasparenza politica di matrice anglosassone».

Poi è arrivata la condanna. Era il 10 giugno 2010 quando il sindaco Antonio Carmine Del Pizzo venne condannato a 10 mesi con rito abbreviato nel suo ruolo di medico e componente della tredicesima commissione per il riconoscimento delle invalidità civili, nell’ambito dell’inchiesta per presunti falsi e abusi nel distretto sanitario di Scafa.

Nella stessa inchiesta altre 12 persone furono rinviate a giudizio, due prosciolte ed un’altra, Marco Di Domizio, condannato ad otto mesi.

