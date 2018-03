Emergenza rifiuti, Rifondazione: «subito il compostaggio»

CITTA' SANT'ANGELO. Corrado Di Sante chiede una attenta verifica sulla discarica di Caparrone o di Piano di Sacco.*FLORINDI:«E’ EMERGENZA, BISOGNA DECIDERE E FARE IN FRETTA»

Mentre il sindaco Gabriele Florindi pensa ad una discarica per evitare l'emergenza rifiuti e dice sì al progetto di Piano di Sacco e contrada Caparrone il Comune di Elice dice no al «monnezza valley».

Intanto il segretario provinciale di Rifondazione Comunista, Corrado Di Sante annuncia che il suo partito si batterà affinchè siano vagliata con attenzione, sotto tutti gli aspetti, le ricadute ambientali ed economiche sul territorio di Città S.Angelo.

Di Sante analizza la situazione: «La parte preponderante dei nostri rifiuti è costituita dalla parte umida. È la parte più voluminosa, è anche quella che se non ben trattata provoca cattivi odori e problemi ambientali nello smaltimento, ma al contrario se ben trattata è una risorsa per la nostra agricoltura».

La priorità secondo l'estrema sinistra è quindi la realizzazione di un impianto di compostaggio pubblico «in modo da ridurre la quota di rifiuti da conferire in discarica e rovesciare la situazione che oggi vede penalizzati proprio i comuni virtuosi in tema di raccolta differenziata che sono costretti a portare l’umido a Rovigo per assenza di impianti nella nostra provincia con notevole aggravio di costi».

L’emergenza, sottolinea Di Sante, «si crea per l’assenza di un’impiantistica adeguata sul riciclo e favorisce quindi il business delle discariche e degli inceneritori. È del tutto evidente che la gestione ottimale del ciclo dei rifiuti attraverso la riduzione, la raccolta differenziata e il riciclo, diminuirebbe enormemente la necessita di grandi discariche e renderebbe totalmente inutile l’incenerimento».

Nel merito della proposta sulla futuribile discarica pubblica a Piano di Sacco è importante sottolineare che al momento si tratta solo di un ipotesi.

Nel frattempo, sulla sponda opposta del fiume, rispetto alla prevista collocazione della discarica pubblica di Piano di Sacco, è in fase di istruttoria avanzata una discarica privata di identica cubatura.

Rifondazione ha intenzione di intervenire presso la Regione affinchè vi sia un’attenta valutazione del danno ambientale che questa potrebbe portare. Infatti le preoccupazioni per Piano di Sacco dovrebbero essere le stesse che per Caparrone. «I cittadini ed i sindaci della Val Fino si mobilitino per chiedere informazioni- commenta Di Sante - ed intervenire presso la regione sull’istruttoria in essere del impianto privato in Località Caparrone».

«Sarebbe al quanto bizzarro mobilitarsi per un ipotesi lontana da venire (tra i tempi di adozione del piano e i tempi necessari per reperire le risorse) quando nella stessa vallata esattamente di fronte è già in fase istruttoria realizzativa l’impianto proposto dalla Deco Spa», chiude il segretario provinciale.

07/07/2011 10.23

FLORINDI:«E’ EMERGENZA, BISOGNA DECIDERE E FARE IN FRETTA. DI SICURO SONO PER LA DISCARICA PUBBLICA»

«Non ho mai detto di essere favorevole alal discrica di piano di Sacco ma nemmeno contrario. Ho preso atto che c’è una emergenza rifiuti e lo dico da due anni e da due anni sostengo che la Provincia era carente. Oggi prendo atto che sta facendo un piano dei rifiuti».

Il sindaco di Città Sant’Angelo, Gabriele Florindi, risponde a Rifondazione Comunista («che per la prima volta mi ha stupito perché sembra proporre temi costruttivi») e ai consiglieri di opposizione che si erano opposti a «monnezza valley».

«Sono estremamente contrario alla discarica di Caparrone», aggiunge il primo cittadino, «perché sono per la discarica pubblica. L’ho chiarito anche nel mio blog, poi ci sono quelli che hanno voluto interpretare come meglio credono… Dico che c’è emergenza, mentre l’assessore regionale dice il contrario. Allora gli chiedo: se non si fosse potuta portare l’immondizia del teramano per tre anni a Colle Cese saremmo stati o no in emergenza? O forse oggi fa piacere a qualche amministratore di Teramo che anche Pescara vada in emergenza?»

Dal primo agosto dunque le tariffe cambieranno e gli aumenti ancora una volta ricadranno sui cittadini.

«Pagheremo infatti 28,30 euro a tonnellata più iva in più per lo smaltimento dei rifiuti (oggi ne paghiamo già 140 euro)», ha detto Florindi, «siamo con il cappio al collo. Ma non tollero la favoletta della differenziata, lo sanno tutti quanti che c’è la direttiva europea, ma come facciamo a differenziare se non abbiamo le strutture dove stoccare. Ci dicano dove sono le strutture e poi differenziamo. Non è colpa dei sindaci se non si differenzia ma della Regione che non ha saputo investire sugli impianti. La mia pianificazione l’ho fatta e stiamo provvedendo ad una nostra piattaforma nel mio comune e grazie al referendum posso andare avanti. Guardiamo i problemi ed informiamoci un po’ di più perché ci sono molti amministratori che parlano senza conoscere a fondo i problemi».

07/07/2011 19.11