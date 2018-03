Morro d’Oro: nel bilancio 2011 i progetti del 2010. L’opposizione: «nessuna nuova idea»›

MORRO D’ORO. «Al Comune di Morro D’Oro, nel teramano, i soldi ci sono ma mancano le idee».

A dirlo è il gruppo consigliare Progressisti che, in occasione della discussione del bilancio consuntivo 2010 e del bilancio di previsione 2011, il 26 maggio scorso, non ha perso l’occasione per criticare il sindaco Mario De Sanctis (lista civica).

Il «capo d’accusa» a carico dell’amministrazione è uno: «l’incapacità di gestire e far fruttare le risorse finanziarie disponibili attraverso nuovi progetti».

E’ un bilancio positivo quello ereditato che conta 396.053,84 euro in più. Segno della buona salute di cui godono le casse comunali.

«Grazie alle eredità lasciate dalle passate amministrazioni», dice Enrico Valentini capogruppo Progressisti, «c'è un bilancio perfettamente in ordine, i crediti verso terzi ed altri enti effettivamente esigibili a seguito di sentenze giudiziarie positive), e oggi ci troviamo quasi 400.000 euro in più». E a contribuire al saldo positivo sarebbe stata anche la rimodulazione dei prestiti: l’allungamento della scadenza di tutti i mutui in corso, con adeguamento del tasso di interesse al 5%, anche se precedentemente acquisiti a tassi molto più bassi.

«Ma quello che scoraggia», tuonano ancora i Progressisti, «è la completa assenza di nuovi progetti in cantiere a fronte di questi soldi in più. Anche quest’anno, sembrerebbe che nel piano comunale di investimenti delle opere pubbliche l’amministrazione abbia riproposto la realizzazione delle stesse opere che aveva intenzione di avviare e finanziare nel 2010».

Si tratta della palestra a servizio della scuola di Pagliare e della manutenzione straordinaria di strada Fonte Doti, via Bologna, Polivalente di via Carriera, deflusso acque piovane di via La Torre. «Non si può pensare di avere soldi in più e non saperli gestire», conclude Valentini.

«Come se non bastasse non c’è un criterio nella progettazione che tenga conto delle esigenze dei cittadini. Come si può pensare di costruire la palestra nell’attuale campetto polivalente? In tal modo oltre a limitare e condizionare la tipologia costruttiva della nuova palestra, verrà distrutta un’opera già esistente (il campetto polivalente) a servizio permanente della cittadinanza e punto di riferimento da sempre per i ragazzi e per le associazioni».

