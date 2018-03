Ambiente Spa, Luigioni: «Sfamurri si dimetta»

PESCARA. «Troppi silenzi» da parte del presidente di Ambiente Spa, sostiene il consigliere comunale di Spoltore, Pino Luigioni che ha chiesto di conoscere tutte le spese degli ultimi 18 mesi.

Solo qualche giorno Sfamurri ha annunciato con enfasi l' approvazione del bilancio consuntivo della società che presiede , poi, a seguito delle contestazioni fatte dal consigliere Luigioni, si è chiuso a riccio.

Il bilancio, al di là dei passaggi formali regolari, secondo Luigioni avrebbe evidenziato una «lacerazione verticale» all’interno della assemblea dei soci. Infatti oltre al voto contrario del comune di Spoltore, c'è stata una astensione «che va molto oltre la votazione stessa, avendo tutti i crismi del voto contrario», sostiene il consigliere comunale.

Cepagatti, Civitella Casanova, Collecorvino, Farindola, Moscufo, Salle ed Elice si sono astenuti, mentre gli altri non presenti, non hanno partecipato malgrado la sollecitazione pressante del presidente di Ambiente a votare il documento.

Le quote delle azioni che hanno espresso il loro voto favorevole ammonta a 174, numero che non rappresenta la maggioranza dei soci. «Non è questo un segnale sufficiente per solleticare il senso di responsabilità di Sfamurri e fargli dare le dimissioni, dopo aver constatato il fallimento della sua gestione?», si domanda Luigioni.

Intanto se per il momento l'emergenza rifiuti è stata evitata in extremis, secondo il consigliere comunale il pericolo resta dietro l'angolo: «appena dopo l’estate» arriveranno i problemi.

«E' un fatto certo», continua Luigioni, «e il dramma di un primo luglio con i rifiuti sulle strade è stato fortunatamente sventato solo grazie alla sensibilità degli organismi regionali, ed il CdA di Ambiente continua nella sua inerzia totale. Forse pensano di scaricare sugli altri le responsabilità che sono solo imputabili ad una gestione non oculata ma partitica della cosa pubblica? Tutti noi sappiamo cosa ha fatto la gestione Sfamurri in questi anni: tutto fuorchè pensare alle cose che riguardano il suo ruolo: evitare una imminente emergenza. A proposito, dopo decenni vorremmo sapere a che punto sta l’impianto di Loreto e come sono stati utilizzati i fondi pervenuti per la sua realizzazione. I monumenti che sono il simbolo di questa cattiva gestione sono a Loreto e a Collecese».

Il consigliere di Spoltore ha richiesto in Consiglio comunale, quale consigliere di un Comune socio, di riceve la documentazione di tutte le spese effettuate, dettagliatamente, da parte del CdA di Ambiente e dal suo presidente o da chiunque è autorizzato, nel periodo 1 gennaio 2010 ad oggi.

Inoltre ha fatto la richiesta formale per conoscere tutti i pagamenti effettuati a qualsiasi titolo a collaboratori, convenzionati sempre per lo stesso periodo così come ha richiesto che venga rimesso l'elenco di collaboratori o convenzioni in essere in questo periodo.

«Se Sfamurri ritiene di avere sempre operato in maniera ineccepibile», sottolinea Luigioni, «dovrebbe rimettere quanto richiesto a stretto giro di posta, non solo al sottoscritto, ma a tutti i comuni soci».

«Dopo oltre 4 anni di governo i partiti che compongono l’attuale maggioranza al Comune di Spoltore, quando non si occupano di rimpasti e balletti di poltrone prima si dedicano alle polemiche con i loro ex-alleati del PD per la nomina del loro ex-commissario a consulente nell'Ambiente Spa e dopo con il Presidente di Ambiente s.p.a».

Lo dice Massimo Di Felice (Udc) che aggiunge:«credo che i cittadini e tutti noi, siamo esausti di queste continue polemiche sul nulla mentre i problemi crescono e rimangono irrisolti, come da me più volte denunciato. La cosa che lascia perplessi è il fatto che la critica viene da chi governa la città di Spoltore da oltre 20 anni, la quale non ha fatto altro di occupare tutto ciò che era possibile. Il degrado è arrivato ad un punto tale che quest’ultima consigliatura può essere ricordata come la più inconsistente della storia politica Spoltorese».

«Quindi è inopportuno e singolare che», conclude il consigliere Udc, «chi ha operato in questo modo ora venga a fare la morale agli ex-compagni con cui si è condiviso tutto. Ora come più di prima sarebbe il caso di avere al più presto un cambio di classe dirigente a Spoltore; solo nuove elezioni possono ridare alla nostra città la speranza in un futuro di buona politica, di cui si sente tanto il bisogno tra la gente comune».

