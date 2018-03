Loreto: conti in rosso per l’amministrazione Giovanetti. «Zero euro in bilancio ma più spese»

LORETO APRUTINO. Un bilancio in rosso e approvato last minute.

E’ successo a Loreto Aprutino dove, una risicata maggioranza di 9 consiglieri su 12, ha votato il documento contabile 2011 il penultimo giorno utile previsto dalla legge. Un bilancio che ha lasciato l’amaro in bocca: «zero euro per il turismo, zero euro per il commercio e zero euro per le attività produttive» a fronte però di un aumento del costo mense e trasporto scolastico e delle immancabili consulenze esterne di cui la maggior parte delle amministrazioni non riesce proprio a fare a meno.

A denunciare un possibile crack finanziario per il Comune di Loreto sono i consiglieri di minoranza Emanuele Evangelista e Lorenzo Chiappini che si dicono «delusi e sconcertati» per l’accaduto.

«Essendo arrivati all’ultimo giorno utile per l’approvazione del bilancio e avendo il Comune trascorso metà anno in esercizio provvisorio ci saremmo aspettati che si fosse atteso un così lungo tempo per inserire le nuove partite di bilancio derivanti dal cosiddetto federalismo municipale.

Invece abbiamo constatato che il bilancio non rispetta minimamente gli stanziamenti del nuovo sistema dei trasferimenti», commentano.

A rendere il clima ancora più teso in aula è stato il tira e molla tra il sindaco ed il consigliere Recanati che, consapevole del suo voto determinante nella seduta, minacciava il primo cittadino di far cadere l’amministrazione se lui non avesse rispettato i patti pre-elettorali.

Una situazione che ha tenuto l’aula col fiato sospeso per ben 45 minuti finito con la mediazione del consigliere Chiavroli che ha convinto Recanati a partecipare alla seduta. «Chissà però cosa è riuscito ad ottenere Recanati», si chiedono Evangelista e Chiappini, «un assessorato, un incarico per un tecnico? O forse un posto in qualche Cda?Ai posteri l'ardua sentenza».

Un no secco è arrivato in aula per i due emendamenti proposti da tutti i consiglieri di minoranza. Le richieste riguardavano la destinazione dei fondi per l’abbattimento delle barriere architettoniche per rendere accessibili ai disabili musei e beni architettonici e la ristrutturazione degli spogliatoi degli impianti sportivi che per mancata manutenzione e revisione rendono impraticabili alcune pratiche sportive.

Marirosa Barbieri 04/07/2011 10.20