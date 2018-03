Quote rosa a Popoli: «O una donna in più come assessore o un nuovo statuto»

POPOLI. A Popoli la questione delle quote rosa sembra essere il problema del momento. Non un bilancio con cui fare i conti, decisioni impellenti da prendere; il punto cruciale è inserire nell’amministrazione una donna in più, come prevede lo statuto comunale.

A sollevare il problema è il Comitato di trasparenza e legalità di Popoli lamentando il non rispetto da parte del sindaco Galli dell'articolo 26 dello Statuto comunale che prevede che «almeno un terzo dei componenti della giunta debba essere di sesso femminile». Al momento, invece, su 5 unità ci sarebbe solo una donna, anzichè due. «Considerando che il sindaco Galli ha chiamato un assessore dall’esterno», tuona Giovanni Natale del Comitato, «chiediamo perché non abbia scelto una donna. Possibile che tra le tante potenziali candidate non ne abbia individuata una all’altezza? Se il problema è questo ci pensiamo noi a proporre una “non eletta” da inserire o addirittura una donna di Sel dall'esterno». «Insomma la questione è politica»,conclude il comitato, «perciò la scelta del sindaco Galli assume una grande rilevanza politica positiva o negativa. Ed e' nelle sue mani. Vogliamo sperare che egli voglia dare questo segnale di novità, cominciando a rispettare lo statuto comunale e, nel farlo, dimostrare i suoi principi». L’alternativa ad una nomina “rosa” sarebbe una modifica dello statuto. «Se il sindaco ritenesse invece che lo statuto non sia più funzionale o rispondente», conclude Natale, «chiediamo da subito che lo riveda coerentemente assumendosene la responsabilità. I cittadini hanno bisogno di regole certe e che si resti nella legalità, una volta definita la sua struttura». Per il momento nessuna risposta da parte del primo cittadino. 29/06/2011 11.09