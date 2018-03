Allegrino (Idv) contesta «mancanza di programmazione su servizio civile e Provincia Ambiente»

PESCARA. Che si fa? Nulla. La mancanza di idee e di programmazione sarebbe alla base di diversi problemi che riguardano sia il servizio civile che la società Ambiente spa.

La contestazione alla giunta Testa arriva da Antonella Allegrino dai banchi dell’Idv che chiarisce subito: «nessun progetto per il servizio civile: la Provincia di Testa punta tutto sull’immagine e non dà sostanza ai bisogni della comunità».

Sul servizio civile «l’assenza di programmazione è alquanto grave», spiega Allegrino, considerato che la Provincia è iscritta sin dal 2004 all’Albo degli Enti di Servizio Civile e dal 2008 è diventato “Ente di prima classe” grazie anche «all'impegno e alla dedizione del personale precario che per anni ha lavorato in tale settore».

Il 28 marzo scorso è scaduto, per gli enti di Servizio Civile iscritti all'Albo Nazionale e agli Albi Regionali, il termine di presentazione dei progetti di Servizio Civile Nazionale da realizzare in Italia e all'estero e la Provincia.

«Assenza che affiora dalla risposta che l'assessore Cozzi ha dato alla mia interrogazione sull’argomento», ha spiegato, «in sostanza la Provincia di Pescara ammette di non aver provveduto a progettare alcun ché per quest'anno. Situazione, questa, che di fatto interrompe una catena di iniziative positive create negli anni. Dal 2005 la Provincia si è vista finanziare 16 progetti, avviando ben 324 volontari».

Quindi enti e associazioni non potranno usufruire di un apporto di servizio civile gratuito e i giovani della provincia di Pescara interessati a fare un’esperienza grande e importante nel sociale, non potranno accedervi, malgrado poi la Provincia di Pescara abbia gestito nel 2009 come ente capofila il Bando Speciale per la selezione di 154 volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Nazionale da realizzarsi nei comuni della regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009.

«Un ritmo che evidentemente la maggioranza di Testa non è in grado né di proporre, né di sostenere», aggiunge Allegrino, «eppure l’associazionismo sul territorio è una risorsa importante, perché in tantissimi casi dà risposte che il pubblico fra tagli e interventi inutili non dà».

Inerzia che contraddistinguerebbe l’attuale amministrazione anche nel caso di Provincia & Ambiente, Spa partecipata dalla Provincia al 78% che potrebbe, a regime, persino produrre entrate che alla Provincia risulterebbero preziose, visto lo stato finanziario lamentato dal presidente Testa in più di un’occasione.

Invece, è scaduta la cassa integrazione per 18 dipendenti fermi da mesi, persone con famiglie che non sanno ad oggi che ne sarà di loro. Invocano una soluzione, ma otterranno forse una proroga fino all’autunno.

«Eppure le entrate che si potrebbero riscuotere da passi carrabili e cartellonistica stradale», conclude Allegrino, «potrebbero essere reinvestite su settori come il sociale o l’edilizia scolastica, al posto di sbandierare investimenti per 2 milioni di euro, fondi dovuti perché arrivano dai danni del terremoto, quando l’amministrazione per le scuole ha stanziato solo 250 (parliamo di 20 edifici frequentati da 16mila studenti oltre che da tutto il personale addetto docente e non docente). Succede perché per questa Provincia “utile” ciò che importa non è la sostanza, ma la forma, anche se la forma non è “utile” alla comunità».

20/06/2011 7.51