Spoltore, Tartaglione: «andiamo avanti fino alla fine» e chiede aiuto al Pdl

SPOLTORE. «La responsabilità ci fa andare avanti sulla nostra strada e finiremo il mandato politico per poter terminare alcuni punti del programma che avevamo fissato uno fra tutti ed il più importante il Piano Regolatore Generale».

A parlare è il responsabile del gruppo politico Spoltore Libera Francesco Tartaglione che ammette le difficoltà delle ultime settimane ma riconferma la volontà di continuare ad andare avanti.

E Tartaglione si appella a nome di tutto il gruppo agli organismi provinciali e regionali del Pdl chiedendo un intervento sul campo «affinché si maturi la convinzione che è giunto il momento di sedersi tutti assieme attorno ad un tavolo per cercare di trovare punti comuni per poter proseguire fino alla fine di quest’amministrazione che non è stata altro che un laboratorio politico che anche altre amministrazioni hanno imitato, per esempio San Giovanni Teatino per altro uscita vittoriosa nelle ultime elezioni amministrative».

«Certamente», ammette il capogruppo, «quello visto nel Consiglio Comunale ultimo di Spoltore non è stato uno spettacolo molto edificante, siamo in pieno accordo con quanto

detto dal Consigliere Vernamonte che nei Consigli Comunali invece di parlare delle Problematiche del territorio Spoltorese e di conseguenza di tutta la cittadinanza, si assiste ad un continuo scontro tra le vecchie anime del Pd che componevano la precedente Amministrazione (Ex Margherita – ex DS). Trovano in ogni momento del Consiglio il modo per rinfacciarsi passate responsabilità soprattutto da parte della vecchia nomenclatura DS abituata, com’era, a signoreggiare sia all’interno del Comune che sul territorio unitamente ad una sparuta minoranza di ex margheritini.

«Cosa dire dell’Idv», prosegue Tartaglione, «il loro unico consigliere Di Lorito, ex Pd transfuga dell’ultimo momento, ha solo astio e spietatezza personali nei confronti del sindaco in particolare e sicuramente di tutta l’amministrazione, e si fa comunque sempre ed unicamente portatore delle negatività dei suoi ex amici di Partito (ex Sindaco Renzetti ecc.ecc.) tutti nemici giurati personali del Sindaco e degli ex PD fatti cacciare proprio dal loro dal Partito».

06/06/2011 7.23