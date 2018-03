Ancora risse a Spoltore, amministrazione Ranghelli con le ore contate?

SPOLTORE. Spoltore si avvia verso l'ennesima crisi politica.

La situazione è tesa ormai da molti mesi e si avvicina un nuovo scontro. Ad alzare la voce adesso è il consigliere dello Psi Maurizio Vernamonte che chiede una verifica della maggioranza e si dice pronto a lasciare.

Il consigliere parla di «spregevole spettacolo» visto in Consiglio comunale, e ammette di essersi vergognato «per l’ennesima volta di sedere in quei banchi. La mia coscienza non mi permette più di stare zitto».

Vernamonte parla di una situazione non più tollerabile: «non c’è seduta nella quale non si assista a liti degne della peggiore osteria ed i protagonisti sono sempre gli stessi Pd ed ex Pd».

Il partito si è spaccato per quattro volte negli ultimi mesi. Il commissario del Partito, Biagi, ha messo alla porta il sindaco e non sono mancati aspri confrontri tra le parti.

Nell’ultimo Consiglio comunale si è poi registrata la spaccatura nella spaccatura tra l’Api ed il sindaco.

«Adesso basta!», tuona Vernamonte, «un Consiglio comunale che nelle sue sedute parla di tutto tranne che dei problemi della gente, consiglieri che non sanno fare di meglio che vomitarsi addosso la rabbia accumulata dalle vicende di cui sopra, rancori ed odi a volte anche personali. Queste cose risolvetele nei bar o per strada, nell’aula consigliare si dovrebbe avere rispetto inanzi tutto del ruolo istituzionale che si ricopre e dare buon esempio a chi ci osserva poi tenere presente che siamo i rappresentanti del popolo prima che dei partiti o dei propri interessi».

Il consigliere dice basta a «giochi e giochetti», «la nostra politica e’ sempre stata basata sulla trasparenza e la dedizione per chi ha bisogno, la collettivita’ inanzi tutto, adesso vogliamo solo chiarezza per situazioni che diventano intollerabili e insopportabili».

Vernamonte ha richiesto una immediata riunione di maggioranza «per verificare se ci sono ancora i presupposti per continuare a sostenere questa amministrazione, qualora non ci fossero usciremo immediatamente dall’amministrazione».

01/06/2011 12.50

PD: «NON CI SONO I NUMERI PER GOVERNARE»

«Ieri nel Consiglio comunale di Spoltore è emerso con forza che questa maggioranza, definitasi dei responsabili, non ha i numeri per governare», commentano dal Circolo del Pd di Spoltore, «in quanto l’Api nella presentazione di una propria mozione è stata osteggiata apertamente dall’alleato Obiettivo Spoltore. Voci di corridoio dicono

che tra i due gruppi politici è in atto una guerra per la poltrona di vice sindaco, che al momento fa capo proprio all’assessore D’Incecco di Obiettivo Spoltore».

Ma il Pd sostiene di aver sempre «svolto all’interno del Consiglio comunale un’attività di opposizione sempre nel rispetto dei ruoli istituzionali». «Non è vero che il Partito Democratico negli ultimi mesi si è spaccato», assicurano dal Circolo, «in quanto sta operando un grande rinnovamento nel segno della continuità di chi ha lottato per il bene del partito. E' bene anche ricordare che il sindaco non è stato cacciato dal commissario Biagi dal Pd, ma bensì da una commissione di garanzia provinciale e regionale, che hanno riconosciuto l’indegnità politica del sindaco Ranghelli, che aveva inserito in giunta esponenti della destra spoltorese».

PDL: «CONFUSIONE TRA LA MAGGIORANZA SFALDATA»

E anche il capogruppo del Pdl Enio Rosini dà alla giunta Ranghelli ancora poche ore di vita. «La maggioranza eterogenea si è sfaldata nell’ultimo Consiglio comunale. E’ bastata la bocciatura di una mozione di chiaro sapore elettorale che prevedeva l’assunzione di personale da destinare alla vigilanza degli studenti all’entrata e uscita

dalle scuole proposta dal consigliere Pino Luigioni (Api), poiché senza previsione di spesa, fuori pianta organica e, comunque, senza tener conto che occorrono concorsi pubblici, per scatenare un putiferio all’interno di quella che era la maggioranza».

Secondo Rosini ormai ci sarebbe una situazione ti «totale confusione» e l'amministrazione «riesce ad andare sotto addirittura con le proprie mozioni».

Ma l'adunanza consiliare prevedeva anche il riconoscimento di alcuni debiti fuori bilancio, discussione che è stata rimandata visto che il consiglio si è sciolto per mancanza del numero legale a causa della lite tra le due fazioni. «Ma c’è un episodio ancor più grave che ha caratterizzato la seduta assembleare», sostiene il capogruppo del Pdl, ovvero «la convocazione via email dei soli componenti nominati dalla maggioranza che si stanno occupando dell’ufficio del piano regolatore. Il sospetto che la boccheggiante giunta Ranghelli voglia definire il Prg prima delle elezioni nelle segrete stanze è molto forte».

IDV: «LA MAGGIORANZA SI DIMETTA»

«I proclami del sindaco delle ultime settimane si rivelati per quelle che sono: frasi fuori dalla realtà, ieri infatti abbiamo assistito in modo vergognoso all’implosione della sua maggioranza», commenta Luciano Di Lorito (Idv)

«I consiglieri di maggioranza se vogliono finalmente fare, per una volta, qualcosa di buono per Spoltore abbiano il coraggio di rassegnare immediatamente le dimissioni, il loro fallimento è palese. Non solo sono responsabili di aver dato vita dal 2009 ad una maggioranza elettoralmente abusiva in sfregio del voto popolare con pezzi della destra eletta all’opposizione, ma il fatto grave è che il loro attaccamento alla poltrona ha prodotto solo danni ai cittadini di Spoltore: aumento delle tasse, servizi scadenti e oltretutto non hanno smosso nemmeno un mattone, nemmeno l’ombra di un opera realizzata. Ed è ancora più grave che nonostante questi disastri lasceranno le casse del comune in completo dissesto finanziario. In Consiglio Comunale è un via vai continuo di riconoscimenti di debiti fuori bilancio troppo spesso generati da consulenze e spese legali inutili».

01/06/2011 16.15