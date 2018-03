A Pescara "Artisti per i sì ai referendum"

PESCARA. Giovedì 2 giugno dalle 20 serata di raccolta fondi dei comitati pro-referendari.

Gli artisti abruzzesi danno il loro sostegno per la campagna pro-referendaria “Vota sì ai referendum”.

Sei formazioni musicali per un totale di circa 15 cantanti e musicisti, giocoleria e un dj set animeranno la serata di raccolta fondi di giovedì 2 giugno, organizzata dai Comitati abruzzesi “Vota sì per fermare il nucleare” e “Due sì per l’acqua bene comune”: oltre 30 associazioni che già abitualmente si battono per la tutela del territorio, e che continuano a far fronte comune in vista dei referendum del 12 e del 13 giugno 2011.

La serata di raccolta fondi per la campagna pro-referendaria di sensibilizzazione al voto in occasione dei referendum del 12 e del 13 giugno avrà inizio alle 20, con aperitivo cenato allo stabilimento La Lampara.

Sul palco dello stabilimento suoneranno: The Gift, Antonello Persico e Paolo Palma, Michele Ladogana, Giacomo Serafini, Gianluca Torelli, Glitterball. Il dj set sarà curato da Stefania Grilli, la giocoleria da “Blended”. Interverrà in apertura l’associazione culturale Deposito dei segni.

«Il referendum è l’espressione più alta della democrazia: far sentire la propria partecipazione attiva è un segno di responsabilità e di consapevolezza», ricordano i referenti dei comitati.

30/05/2011 14.17