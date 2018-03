Piano regolatore Montesilvano, Pd: «noi esclusi dalle scelte per la città»

MONTESILVANO. Si è rotto il clima di «rispetto istituzionale» con la maggioranza.

Ne è certo il Pd che sostiene che da qualche tempo, ormai, la minoranza non verrebbe messa nella condizione di poter partecipare ai lavori preparatori della variante al Piano regolatore.

Proprio per svolgere «quel ruolo di conoscenza e di controllo che nel rispetto delle regole democratiche ed istituzionali gli competono» la segreteria ed il gruppo Consigliare del Partito Democratico di Montesilvano hanno richiesto e promosso un incontro tra esperti urbanistici e forze politiche d’opposizione con il professor Lucio Zazzara.

L'incontro si terrà martedì prossimo presso la sede dell’Unione Comunale Pd di Montesilvano.

«L’amministrazione di centrodestra Destra ha avviato una campagna sul tema della variante al Piano Regolatore dai tratti poco chiari», spiegano il segretario Luigi Beccia e il capogruppo Adriano Chiulli.

«Nessuna forza politica, sociale, sindacale o di categoria economica è stata ascoltata, nessun contributo è stato chiesto, si è trattata di una pura e semplice passerella del sindaco e dell’assessore all’Urbanistica, che hanno lanciato messaggi generici e che hanno evidenziato la mancanza di un Progetto vero per Montesilvano».

Il Partito Democratico vuole cominciare così un percorso per l’elaborazione di una propria proposta per la città: «seppur in presenza di un clima negativo, mirato a non permettere controllo e conoscenza alle forze di opposizione, creato dalle forze politiche che occupano i banchi della maggioranza», continuano Beccia e Chiulli, «non vogliamo rinunciare a svolgere il ruolo che ci compete in seno al Consiglio Comunale, soprattutto su un tema così importante per il futuro della nostra città. Dopo aver elaborato una nostra proposta, saremo pronti alla battaglia, qualora sarà necessario».

07/05/2011 11.16