? Casa della Cultura, Di Lorito (Idv): «chiarezza sui 250 mila euro spesi»

SPOLTORE. Far approdare il caso della Casa Della Cultura di Spoltore in Consiglio Provinciale per una discussione aperta e approfondita.

L’immobile, di proprietà dell’Ente, da tempo chiuso e costato alla comunità circa 250 mila euro. Ma accendere i riflettori sul caso è l’obiettivo del consigliere capogruppo dell’Italia dei Valori, Luciano Di Lorito, che ha presentato una interrogazione al presidente Testa e all’assessore alla cultura Rapposelli in cui chiede di conoscere quali sono le intenzioni della Provincia sulla Casa della Cultura, struttura finora sottoutilizzata, sulla quale il consigliere IdV vuole fare chiarezza.

«Ho raccolto le sollecitazioni di numerosi cittadini e associazioni che mi hanno spinto a chiedere un approfondimento sulla questione, in un momento, tra l’altro, molto difficile per il settore culturale. Tale immobile – ha sottolineato Di Lorito - non è mai stato utilizzato pienamente, solo per saltuarie iniziative culturali per un utilizzo di poche settimane all’anno. Inoltre, attualmente è inutilizzato per, apparenti e mai dichiarate, problematiche legate alla messa a norma della struttura rispetto alle normative di sicurezza che devono caratterizzare le pubbliche strutture».

Alcuni cittadini hanno denunciato le pessime condizioni attuali dell’immobile che recano danno agli edifici contigui con infiltrazioni di acqua dal tetto e dal terrazzo causa di umidità permanenti.

«Alla luce di tutto questo», spiega ancora il consigliere, «ho chiesto a Testa quali eventuali risorse intende impegnare e destinare per rimuovere sia le cause ostative che impediscono la fruibilità della Comunità provinciale che le cause che recano danno agli edifici circostanti di privati cittadini, probabile colpa di una mancata ed adeguata manutenzione negli anni».

In sostanza l'Italia dei Valori vuole sapere qual è l’interesse della Provincia e quali sono le intenzioni sulle sorti di questo immobile oggi all’abbandono. «Auspico per la Casa della Cultura», chiude Di Lorito, «una destinazione degna del suo nome, ad oggi solo sulla carta, fruibile non solo dalla comunità spoltorese ma di richiamo per l’intera regione».

