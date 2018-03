Crisi politica a Loreto, il sindaco riconferma i 4 assessori allontanati

LORETO APRUTINO. Entro martedì prossimo il sindaco di Loreto Aprutino ripristinerà le deleghe ai suoi assessori.

Si cerca così di ricucire una crisi politica che va avanti da quasi due mesi. Era stato proprio il primo cittadino Remo Giovanetti a spiegare le motivazioni del rapporto sempre più teso con i suoi 4 componenti di giunta ai quali aveva anche revocato le deleghe e lanciato pesanti accuse.

«I cittadini devono sapere», disse infuriato a fine luglio scorso, in piena crisi, «quali sono le vere ragioni che hanno portato i componenti della giunta ed i consiglieri di maggioranza ad abbandonare l'aula. A distanza di poco più di tre mesi dall'insediamento, mi trovo a dover far fronte quotidianamente alle pressanti richieste di due assunzioni cui dovrebbe procedere il Comune, atteggiamenti tipici dei vecchi modi di fare politica che paralizzano l'attività amministrativa».

Ma oggi le tensioni sembrano essersi appianate e in occasione dell’incontro di giovedi scorso, tra i vertici politici locali del Pd ed Idv, Giovanetti ha palesato l’intenzione di porre fine alla crisi e di «provvedere al ripristino delle deleghe ai suoi assessori», come si annuncia in una nota ufficiale.

«Si tratta di un atto importante se non addirittura determinante», commentano dal Circolo “Valori non Colori” di Loreto Aprutino, «per riavviare un sano e sereno dialogo soprattutto in vista della imminente scadenza di fine mese che vedrà il Consiglio Comunale impegnato nell’approvazione del bilancio consuntivo 2009 ed il successivo riequilibrio reso necessario dal disavanzo scaturito dalla perdita di alcune centinaia di migliaia di euro della passata amministrazione».

Nell’affrontare questioni amministrative, l'Idv ha sottoposto agli alleati di governo 11 punti programmatici «che pongono al centro dell’attenzione il programma elettorale in un’ottica di rilancio culturale, sociale economico e territoriale della cittadina. Insieme ad idee e proposte degli amici del Pd si augura di arrivare entro pochi giorni alla redazione di un programma generale di governo con tempistiche definite e relative periodiche verifiche». Intanto, è già stato approntato un documento politico unitario che verrà sottoscritto da tutti i componenti di maggioranza.

18/09/2010 12.13