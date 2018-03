Caserma carabinieri. Per Pd mancano i soldi. Pdl: «arriveranno presto»

PESCARA. Pescara avrà la nuova Caserma dei Carabinieri nell’area degli ex Monopoli di Stato, in via Passo Lanciano.

Il centrodestra rivendica il ruolo fondamentale ricoperto nella vicenda. «Siamo riusciti a salvare dalla perenzione il primo fondo da 2 milioni 100mila euro», sostiene Lorenzo Sospiri, «che il precedente governo di centrosinistra, con il premier Prodi, ha rischiato di perdere per l’incapacità di spendere lo stanziamento». Eppure il consigliere comunale del Pd, Antonio Blasioli la vede diversamente ed esprime preoccupazioni per la conclusione dell’intera opera e accusa di «inattività» il nostro governo cittadino. «E’ indispensabile», dice l'esponente dell'oppisizione, «che la velocità nei lavori, sia accompagnata dalla stessa velocità nel reclutamento delle risorse ancora mancanti pari a 12 milioni di euro utili alla costruzione del Comando Provinciale, risorse che attualmente mancano tutte nella completa inattività dell’Amministrazione Comunale di Pescara». «Possiamo rassicurare Blasioli», replica Sospiri, «perché potrà vedere i primi risultati concreti che ci garantiranno il completamento dell’intervento già nella prossima finanziaria». L'avvio del cantiere ha segnato la conclusione di un lungo iter iniziato oltre dieci anni fa, durante la seconda consiliatura Pace, quando è emersa l’esigenza di dare all’Arma una vera Caserma. «Con l’aiuto del sottosegretario alle Infrastrutture e ai trasporti Nino Sospiri», ricorda il nipote, «è iniziata la ricerca dei primi fondi, prontamente intercettati, per finanziare il primo lotto, circa 2milioni 100mila euro». Poi ci fu la querelle relativa alla scelta dell’area, inizialmente individuata sulla riviera di Porta Nuova, una scelta poi bloccata dal centrosinistra finchè è stata individuata la sede odierna, l’area degli ex monopoli di Stato, posta all’incrocio tra via Rigopiano e via Passo Lanciano. 30/04/2011 11.20