Nomine Ambiente Spa, Udc: «Pd smentisce se stesso»

SPOLTORE. Vanno avanti le polemiche dopo la nomina dell'ex-commissario del Pd a consulente di Ambiene Spa.

Nei giorni scorsi a sollevare il caso sono stati i consiglieri di maggioranza di Spoltore che non hanno gradito «l'interferenza» del partito e l'ingresso di Biagi nella società dei rifiuti.

Scetticismo, però, mostra il consigliere dell'Udc, Massimo Di Felice, per questa presa di posizione della maggioranza Ranghelli: «dopo oltre tre anni di governo i partiti che compongono l’attuale maggioranza al Comune di Spoltore, quando non si occupano di rimpasti e balletti di poltrone si dedicano alla polemica con i loro ex-alleati del Pd».

«Credo», continua Di Felice, «che i cittadini e tutti noi, siamo esausti di queste continue polemiche sul nulla mentre i problemi crescono e rimangono irrisolti, come da me più volte denunciato.

E’ evidente a tutti che la nomina dell’ex-commissario del PD a consulente di una società pubblica rientra nella logica della spartizione del potere, la cosa che lascia perplessi è il fatto che la critica viene da chi governa la città di Spoltore da oltre 20 anni, che non ha fatto altro di occupare tutto ciò che era possibile. Il degrado è arrivato ad un punto tale che quest’ultima consigliatura ha visto passaggi di schieramento, oltre 20 cambi di assessori, ritrovandosi insieme estrema sinistra ed estrema destra deludendo le aspettative dei propri elettori».

Ma la richiesta di far uscire il comune di Spoltore da Ambiente Spa, come pure ipotizzato, viene ritenuta dal comitato ''No rifiuti a Fosso grande'' «strumentale e pericolosa».

Strumentale «perché tende a politicizzare una questione esclusivamente tecnica come la nomina di un consulente da parte di una società per azioni e, come tale indipendente», dicono dal comitato, «pericolosa perché in questo modo l’amministrazione spoltorese vanificherebbe il lavoro in corso per giungere ad una unica azienda pubblica provinciale così come previsto dal piano rifiuti in corso d’approvazione dalla Provincia di Pescara. Non stupisce che la richiesta arrivi da una parte della maggioranza che qualche giorno addietro ha siglato il famoso patto “dei responsabili” sottoscritto dagli esponenti dell’attuale governo locale, politici che da anni amministrano Spoltore. Si sono chiesti questi otto consiglieri comunali cosa succederebbe se il comune uscisse dal consorzio Ambiente Spa?»

Il comitato chiede alla politica di procedere «speditamente verso l’azienda unica pubblica provinciale in modo da offrire un servizio efficiente a costi contenuti ai cittadini-utenti. Temiamo, invece, che dovremmo sorbirci un anno di chiacchiere telecomandate».

30/04/2011 10.09