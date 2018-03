Gestione rifiuti Spoltore, l'ira dei consiglieri di maggioranza: «intromissione del Pd»

SPOLTORE. Una situazione di disagio per gli esponenti della maggioranza che chiedono di risolvere definitivamente la questione.

I consiglieri di maggioranza Pino Luigioni, Leone Di Marzio, Mario Febo, Emanuele Silvidii, Marco Della Torre, Ernesto Partenza, Pierpaolo Pace e Paolo De Amicis hanno presentato la richiesta per un consiglio comunale straordinario.

All'ordine del giorno l'uscita del Comune di Spoltore dalla società Ambiente Spa e gli atti consequenziali.

Per i consiglieri è inaccettabile «l'intromissione» del Partito Democratico nella gestione amministrativa del comune. Una situazione che sembra essere arrivata al collasso tanto che la stessa maggioranza lancia segnali di insofferenza.

«L’amministrazione comunale», denunciano i consiglieri, «si vede costretta ad assistere a un’ennesima dimostrazione di come il Partito democratico sembri intromettersi nella gestione della cosa pubblica. Forse è per questo motivo che il signor Biagi (ex commissario del Pd di Spoltore) si ritrova nominato consulente di Ambiente spa con un lauto emolumento mensile che ricade direttamente sulle tasche dei cittadini e, mentre c’è gente che non arriva a fine mese, c’è qualcun altro che riesce facilmente ad ottenere dei compensi, pur non avendo particolari formazioni e/o qualifiche in materia».

In argomenti così delicati, vista la situazione congiunturale attuale, gli otto si chiedono se questa nomina fosse proprio necessaria e ribadiscono il proprio dissenso.

«Qualcuno male abituato cambi una buona volta il modus operandi», chiedono in coro, «altrimenti è meglio per l’Ente comunale stesso trarne le dovute conclusioni, valutando persino l’opportunità di uscire dal consorzio “Ambiente spa”».

La paura per gli esponenti della maggioranza è che permanendo tale situazione il Comune stesso potrebbe essere tacciato dai suoi cittadini di condivisione di intenti, così come già segnalato da un documento pervenuto all’amministrazione comunale in data 15 aprile firmato da un gruppo che si definisce ‘I cittadini che non possono arrivare a fine mese’.

28/04/2011 15.15