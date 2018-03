Interpellanza sulla chiusura delle sale operatorie a Penne

PENNE. Sale operatorie chiuse da settimane, in Consiglio regionale approda un’interpellanza al presidente della Giunta.

L’iniziativa e di Antonio Saia, consigliere regionale del Partito dei Comunisti italiani, e Maurizio Acerbo, consigliere regionale di Rifondazione Comunista.



Nell’interpellanza i due esponenti regionali sottolineano che presso l’ospedale di Penne sono chiuse da due settimane le sale operatorie per cui è impossibile eseguire sia gli interventi urgenti che quelli programmati. Ciò mentre anche all’Ospedale di Pescara si allungano le liste di attesa per gli interventi programmati, anche se riguardano patologie gravi come quelle tumorali. «Tutto ciò – sottolineano i due consiglieri nell’interpellanza - mette a rischio la salute ed aggrava le difficoltà dei pazienti e favorisce il ricorso degli stessi alle strutture private regionali ed a strutture extraregionali, aggravando anche i costi per la mobilità passiva».



Nell’interpellanza Saia e Acerbo si rivolgono a Chiodi per sapere se la chiusura delle sale operatorie dipenda dalle scelte recentemente operate di tagli del personale, reparti e servizi presso gli ospedali pubblici, aggravando le già precarie condizioni della sanità abruzzese.

Inoltre chiedono «per quale motivo, pur avendo più volte assicurato che l’ospedale di Penne avrebbe continuato la sua attività di carattere generale, in quanto collocato all’interno di un area montana mal collegata a Pescara, si continua a penalizzare pesantemente questo presidio sottraendo quotidianamente personale, mezzi e risorse, riducendone così l’efficienza e la sicurezza per i Pazienti che vi si rivolgono».

Infine i due esponenti di opposizione chiedono a Chiodi «se non ritenga necessario e urgente ripristinare nel suddetto ospedale livelli di efficienze e funzionalità adeguati alle necessità di quanti vi si rivolgono per essere assistiti ed adeguatamente curati, fornendo al Presidio il personale ed i mezzi necessari ad un adeguata attività medica e chirurgica».



21/04/2011 14.10