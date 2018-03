Rc contro Ranghelli: «continua il teatro dell'assurdo»

SPOLTORE. Rifondazione Comunista contro l'amministrazione Ranghelli mentre manca un anno alle prossime elezioni.

Il giudizio dell'estrema sinistra è impietoso: «a Spoltore continua il teatro dell’assurdo. Manca poco più di un anno alla fine del mandato amministrativo e stiamo ancora aspettando che i punti programmatici elaborati e proposti in campagna elettorale siano attuati. La maggioranza che attualmente governa Spoltore non è quella eletta dai cittadini nel 2007».

Rifondazione parla di «incapacità di un governo illegittimo» che vede sedere fianco a fianco «consiglieri e assessori di schieramenti politici contrapposti all’origine».

Quali sono gli interessi e le prospettive che accomunano appartenenti a Sinistra Ecologia e Libertà e PdL?, domandano da Rc. «I cittadini si sono resi conto che i trasformismi e i rimpasti non operavano nel senso del bene pubblico ma perseguivano obiettivi diversi, quanto meno opinabili, non derivanti da un programma iniziale condiviso dalle rispettive coalizioni».

Il partito ricorda che pur avendo contribuito a creare un cartello elettorale che ha spinto alcuni consiglieri e sindaco alla vittoria, è poi uscito dalla maggioranza «con un atto di coerenza politica. Noi continuiamo a chiedere: che fine ha fatto il piano di sviluppo urbanistico che programmammo? E il piano di gestione dei rifiuti che permetteva oltre alla realizzazione di una concreta raccolta differenziata anche il risparmio per i cittadini sulla tassa invece di farla lievitare? Il piano sulla viabilità? La piscina comunale? Gli interventi sul Mammuth, il Convento, il Castello e la ex Casa Comunale, così come il potenziamento della Biblioteca comunale, che fine hanno fatto? Tanti altri interrogativi stimolano la nostra curiosità e non solo la nostra ma anche quella dei cittadini che si sono sentiti traditi da coloro che oggi siedono in Consiglio e in Giunta».

