Nessun aumento, il bilancio "controcorrente" del Comune di Caramanico Terme

CARAMANICO TERME. Un “bilancio controcorrente”, quello approvato dal Comune lo scorso lunedì 18 aprile, secondo il sindaco Mario Mazzocca.

Controcorrente, precisa il primo cittadino, perché «non aumenteranno la mensa e le illuminazioni votive, bloccate anche la tariffe per l’Ici, per la pubblicità e le pubbliche affissioni, mentre è stata fortemente ridotta (dal 30 al 50%) la tassa per l’occupazione di suolo pubblico. Continueranno ad essere gratuiti il servizi di trasporto pubblico e di trasporto scolastico (scuolabus) e quello dell’uso degli impianti sportivi. Previsti investimenti per opere pubbliche. Gli unici tagli conteggiati sono quelli alle spese di rappresentanza, già fortemente ridotte negli anni scorsi».

Nessun aumento previsto e anzi razionalizzazione delle spese, secondo i dati forniti dal sindaco.

Alla mensa scolastica i bambini continueranno a pagare 2 euro a pasto (2,20 per la mensa delle elementari e medie). Invariato anche il costo dello scuolabus (100 euro) e della colonia marina (30 euro). Secondo il bilancio di previsione 2011 approvato dal Consiglio comunale, alla scuola andranno in totale 180mila euro. Niente brutte sorprese per gli appassionati dello sport che, previo tesseramento alla A.C.Caramanico (gestore degli impianti) continueranno ad utilizzare gratuitamente gli impianti comunali (Palasantelena incluso).

Anche per il 2011 i neonati caramanichesi potranno contare sul ‘bonus bebè’ comunale (300 euro) istituito dall’Ente nel 2007, mentre si confermano fra le più basse della provincia le aliquote applicate per il 2011 sulla tassa sui rifiuti (1,19 euro) e sull’addizionale comunale Irpef (0,40 x mille).

«Un bilancio frutto di un’attenta politica di razionalizzazione delle spese - commenta il sindaco Mario Mazzocca -promossa dal Comune senza alterare la qualità e il livello dei servizi erogati e garantendo un adeguato livello di investimenti. Esso rappresenta una risposta concreta e costretta alla perdurante situazione di restrizione che caratterizza l'attuale quadro finanziario delle autonomie locali nel Paese. Fatto per noi fondamentale, si è deciso di continuare a puntare sulle politiche sociali, la cui voce di spesa ammonta a circa 90mila euro. Inoltre, con l’adozione di tecniche innovative - continua il sindaco - fondate sullo 0BB (Zero Base Budgeting), è stato possibile contenere le spese correnti in complessivi 2 milioni e 200mila euro».

Il Consiglio comunale ha approvato anche il programma triennale delle opere pubbliche, che prevede interventi per oltre 8 milioni di euro, e riguarda principalmente: l’arredo e la riqualificazione urbana, con un ulteriore intervento di 400.000 euro per completare la pavimentazione del centro storico e l’arredo dei nuclei abitati; gli impianti sportivi (San Nicolao, Scagnano, Palasantelena, Piscine) ed i parchi pubblici (Pisciarello) che verranno ulteriormente valorizzati con uno stanziamento di 220.000 euro; il risanamento idrogeologico del territorio con uno stanziamento complessivo di 1.300.000 euro; l’attuazione di un progetto generale di riassetto e riqualificazione della viabilità comunale, per un importo di 1.800.000 euro; il riuso del patrimonio storico-architettonico che sarà interessato da una decisa accelerazione, con il completamento delle ‘Clarisse’ ed il potenziamento del cinema-teatro-auditorium ‘San Domenico’, della biblioteca-mediateca comunale e dei centri sociali comunali, con interventi per complessivi 300.000 euro; infine, la realizzazione del complesso di Piscine Termali, di cui si dispone di un finanziamento regionale del 2007 che dovrebbe essere a breve reso disponibile.

«Tra le iniziative specifiche – aggiunge il primo cittadino - si segnalano l’attivazione del servizio sms a beneficio della cittadinanza e dei turisti per l’informativa su tutte le iniziative del Comune, la realizzazione del sistema di videosorveglianza comunale, l’implementazione del sito internet istituzionale, l’attuazione di interventi sul settore del risparmio energetico (86.000 euro disponibili)».

«Nonostante l’attuale situazione di estrema restrizione e di penuria di trasferimenti, si è comunque deciso di puntare ancor di più sulle politiche di promozione turistica del territorio - ha sottolineato l’assessore al Bilancio Antonio De Vita - con uno stanziamento complessivo di oltre 60mila euro, da utilizzare nelle innumerevoli iniziative che il Comune sta mettendo in campo ininterrottamente da 7 anni».

20/04/2011 12.23