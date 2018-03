Aca: tempo scaduto, bilancio non approvato

PESCARA. Concordato preventivo a rischio per l’Aca di Pescara, la società che gestisce il servizio idrico di decine di Comuni.

La società non ha approvato il bilancio entro il termine del 30 giugno. L’Assemblea è stata convocata per oggi con, all’ordine del giorno, ‘comunicazioni relative al bilancio’, ovvero solo per informare i soci,

probabilmente, che il bilancio semplicemente non è pronto.

«E’ un fatto gravissimo per una società a forte rischio, in concordato preventivo e che invece non ha, evidentemente, i conti sotto controllo», denuncia il capogruppo di Forza Italia al Comune di Pescara Marcello Antonelli.

A questo punto il centrodestra chiede al sindaco Alessandrini di darsi una scossa: «vada in Assemblea con un atto ufficiale di sfiducia nei confronti di una governance Aca che non è capace di fare il proprio lavoro ricordando che, se dovesse saltare il banco dell’Aca, assisteremo a un effetto a cascata su tutti i Comuni soci, a partire da Pescara, socio di maggioranza».

Ii bilanci vanno approvati entro il 30 aprile, Aca è andata in proroga e il documento andava ratificato entro ieri, 30 giugno. Ieri non è stato approvato perché sembra che manchino alcuni ‘dati certi’, ma questo ritardo è grave perché siamo in presenza di una società pubblica in concordato preventivo che è messo concretamente a rischio.





«Il Cda si sta rivelando pericoloso», insiste Antonelli, «perché sta mettendo a rischio la società che rischia di fallire e se salta l’Aca gli effetti li vedremo su tutti i Comuni soci, a partire da Pescara che ha dichiarato lo stato di predissesto e che, all’improvviso, potrebbe veder saltare il rimborso dei mutui. Al sindaco Alessandrini ora chiediamo di ‘svegliarsi: oggi Alessandrini ha il dovere di andare in Assemblea e sollevare il problema. Vogliamo capire perché il bilancio non è ancora pronto, visto che siamo già ‘fuorilegge’. Vogliamo capire se il sindaco Alessandrini e tutti i soci si rendono conto dei rischi che stiamo correndo affidando la gestione dell’acqua pubblica a una governance che si sta rivelando ‘amministrativamente incapace’. Riteniamo – ha proseguito il Capogruppo Antonelli – che, dopo le ultime vicende inerenti la gestione di Aca, la richiesta di dimissioni dell’attuale vertice sia un atto doveroso, oltre che un passaggio obbligato».