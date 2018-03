Amministrative a Cugnoli, Chiola ci riprova

CUGNOLI. Oggi la presentazione della lista del sindaco uscente Lanfranco Chiola.

Si chiama “Continuiamo per Cugnoli” ed è il nome della lista civica che correrà alle prossime amministrative del 15 e 16 maggio a sostegno del candidato sindaco Lanfranco Chiola, primo cittadino uscente del borgo del pescarese.

«Con una squadra parzialmente rinnovata, in cui abbiamo comunque riconfermato per capacità e impegno molti amministratori uscenti – ha spiegato l’attuale sindaco e candidato – ci apprestiamo ad affrontare l’ormai prossima tornata elettorale, con alle spalle cinque anni di lavoro costante e d’impegno quotidiano nell’amministrazione della cosa pubblica e in contatto diretto con la cittadinanza».

Il primo cittadino sottolinea che tra «le tante cose portate a termine nel campo dei lavori pubblici, nei progetti riservati ai giovani e agli anziani, nell’attivazione di servizi primari, come la raccolta differenziata», molte altre ancora sono le cose da fare «se i cugnolesi ci daranno fiducia».

Una fra tutte, «migliorare e completare il difficile lavoro di ricostruzione post-sisma che ci siamo ritrovati a fronteggiare all’indomani del 6 aprile 2009, quando decine di strutture pubbliche e centinaia di abitazioni private sono state dichiarate inagibili o comunque fortemente danneggiate».

«Chiudiamo questo quinquennio di amministrazione al Comune di Cugnoli con un bilancio positivo», continua il sindaco, «abbiamo dato, grazie alla solidarietà di molti e all’intervento della protezione civile, una casa a 19 cittadini che si sono ritrovati con la propria abitazione inagibile, una scuola all’avanguardia ai 180 studenti del paese e abbiamo restituito ai fedeli, dopo la messa in sicurezza, la Chiesa Parrocchiale S. Stefano. Oggi ci apprestiamo ad affrontare nuove sfide e se i cittadini ci confermeranno la fiducia, torneremo a lavorare nel segno della continuità e con lo sguardo proteso al futuro, nell’interesse del nostro paese».

La squadra che sostiene il candidato sindaco Lanfranco Chiola sarà presentata questa sera, alle 21, presso la discoteca K2 a Cugnoli. I candidati della lista “Continuiamo per Cugnoli” sono Lanfranco Chiola, Fabrizio Bertini, Paolo Di Domizio, Emiliano Di Donato, Nino Tonino Luciani, Lindoro Marini, Sabatino Quieti, Orietta Romagnoli, Giancarlo Sciarra, Luigino Sciarra.

14/04/2011 7.53