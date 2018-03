Da Picciano la lettera a Fini: «cambia il nome del tuo movimento»

PICCIANO. Il nome 'Futuro e Libertà', nuovo movimento dei finiani, sarebbe troppo simile a 'Forza e Libertà', movimento politico di Picciano.

La pensa così Marino Marini, sindaco di Picciano, che ha scritto una lettera al presidente della Camera, ma anche al vice presidente della Regione, Alfredo Castiglione, per chiedere di prendere al più presto provvedimenti.

La richiesta è proprio quella di fare un passo insietro e modificare il nome per non ingenerare confusione negli elettori in vista di una tornata elettorale.

«Il mio movimento Forza e Libertà», spiega Marini, «è stato fondato il 1° aprile 2009 con la creazione del sito web omonimo ed ufficialmente registrato in data 12 gennaio 2010 presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate di Pescara».

Da qui la richiesta a Gianfranco Fini di modificare il nome del suo Movimento politico, «in quanto potrebbe causare - nelle future competizioni nazionali e locali - una forte confusione nell’elettorato che si ritroverebbe Liste di candidati con denominazioni quasi identiche».

«È ovvio», dice Marini, «che, qualora fosse vostra intenzione partecipare alle prossime competizioni elettorali, spetterà a voi apportare la modifica del nominativo (anche se non perfettamente coincidente con il nostro) in quanto, come è facilmente e documentalmente dimostrabile, il nominativo “Forza e Libertà” risulta esistente da diverso tempo prima rispetto al nominativo “Futuro e Libertà”».

Tra l’altro, è in corso di registrazione anche la testata giornalistica denominata “Forza e Libertà” che diverrà organo di stampa ufficiale dell’omonimo Movimento di Picciano.

Cosa farà il presidente della Camera? Accetterà la richiesta o andrà avanti per la sua strada?

17/09/2010 9.01