Fusione Pescara, Montesilvano e Spoltore. Costantini (Idv): «palude per referendum»

L'AQUILA. Le commissioni congiunte 1 e 2 del Consiglio regionale giovedì pomeriggio avrebbero dovuto esprimere un parere sulla proposta di referendum sulla fusione dei Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore.

La proposta aveva già incassato il parere favorevole degli uffici regionali e del Collegio per le garanzie statutarie m il sì delle commissioni era funzionale a consentire il successivo passaggio in Consiglio regionale.

«Sul piano procedurale», spiega il consigliere dell'Idv, Carlo Costantini, promotore da tempo dell'iniziativa, «è emersa l’esigenza, condivisa da tutti, di ascoltare preventivamente in Commissione tecnici e sindaci, in tempi compatibili con la prospettiva dell’accorpamento». La riunione è stata aggiornata a mercoledì prossimo.

«Sinistra Ecologia e Libertà», racconta Costantini, «che poche settimane fa aveva espresso il proprio entusiasta consenso alla sanatoria dei sottotetti dei costruttori, in questo caso non è andata oltre la “narrazione”, ritenendo che debbano essere i consiglieri comunali interessati ad esprimersi prima dei cittadini. Il capogruppo del Partito Democratico ha detto sostanzialmente la stessa cosa, pur se solo in forma di “preoccupazione”».

Poi è intervenuto il vice presidente del Consiglio Regionale D’Amico, sempre del Partito Democratico: «lui ha contribuito a rendere ulteriormente “paludoso” il terreno», contesta l'esponente dell'Idv, «dichiarando che la prospettiva di una grande città adriatica sarebbe una sciagura per l’intera regione, perché produrrebbe ai suoi danni un “effetto disgregativo”. Insomma, se il buon giorno si vede dal mattino, mi pare di poter anticipare che il percorso più naturale per qualsiasi sistema democratico – quello che prevede la consultazione diretta del popolo – sarà ancora una volta tutto in salita».

02/04/2011 8.37