Dragaggio, Pd : «amministrazione incapace: porto chiuso per tutta l’estate»

PESCARA. I rilievi batimetri dell'Arta, che non mostrano sostanziali differenza sui fondali tra prima e dopo il dragaggio, hanno fatto saltare dalla sedia il Pd che bolla l'amministrazione comunale come «arrogante ed impreparata».

Il Pd, con comunicati giornalieri al vetriolo, contesta da cima a fondo l’attività dell’amministrazione attuale: dal macchinario per la pulizia dei fanghi, alle procedure e ai costi passando per l’assenza di analisi attuali.

«L’insabbiamento delle strutture portuali della Città di Pescara non consente più che incompetenti ed incapaci amministratori e funzionari dilapidino, in un momento di crisi economica senza precedenti», si legge in una nota, «una risorsa considerevole per soddisfare solo ed esclusivamente la propria immagine politica senza rendersi conto di aver condotto una filiera produttiva al completo disastro».



Sui costi i maggiori dubbi: «la necessità di rimuovere una mole di limi, nell’ordine di 100/150 mila metri cubi, non può essere affidata ad un mulino che assorbe la stratosferica cifra di 250 euro/mc».Dunque i soldi stanziati, secondo il Pd, non basterebbero. Quattro i milioni di euro stanziati per risollevare le sorti del porto pescarese dopo che dopo che sono stati già buttati a mare 500.000 euro, come dimostrano i rilievi Arta.



«Ci auguriamo adesso che chi nei giorni scorsi minacciava denunce ed interventi della magistratura», si legge nella nota, «chieda conto a chi di dovere dello sperpero di denaro pubblico fatto con questa insulsa operazione attivando ogni organo competente a queste verifiche».

PD: «ARTA ESTROMESSA»

I rilievi sui fondali del porto non devono aver convinto gli amministratori locali, tanto che il rischio potrebbe essere quello di perseverare nell’errore « senza uno straccio di analisi dei materiali da dragare- denunciano- e senza una prospettiva che sia in grado di risolvere il problema».



A detta del Pd, l’agenzia regionale per la tutela ambientale non sarebbe più stata coinvolta nelle riunioni e nelle decisioni che sono state alla base della nuova procedura a causa di «qualche diktat, degno della peggiore politica rappresentata da qualche supponente dignitario locale» che avrebbe «messo alla gogna l’opera svolta dall’Arta».

«NICOLAJ OPERA SENZA ANALISI»

«L’impresa Nicolaj che ha ripreso, si fa per dire, i lavori di dragaggio», ha segnalato il Pd cittadino, «sta operando in evidente assenza di esami di caratterizzazione dei fondali poiché quelli svolti dall’Arta nel lontano ottobre del 2009 non sono più idonei per il tempo trascorso e stante anche la successiva prova di analisi commissionate dalla stessa ditta Nicolaj nell’ottobre 2010 che ha evidenziato una composizione granulometrica del materiale completamente diversa e che fa supporre, senza molta fantasia, anche diversa negli altri elementi da osservare».

«Il sito nel quale la ditta ha prelevato i primi metri cubi di materiale –peraltro visivamente ottima sabbia-», ha denunciato ancora il Pd, «è al di fuori del campo di caratterizzazione svolto:come dire che non si sa assolutamente nulla del materiale estratto e di conseguenza neppure del suo eventuale trattamento o possibile riutilizzo».

«ANCORA MESI PER RIAPRIRE IL PORTO»

In conclusione:«per i pescatori non esiste ad oggi e neanche per i prossimi 2/3 mesi alcuna possibilità che la canaletta del fiume possa essere dragata» visto che il macchinario che separa i fanghi «è stato collaudato per una capacità produttiva massima nell’arco di 12 ore giornaliere e per una massa di materiali di circa 240 metri cubi di materiali giornalieri». Con questo ritmo, a detta del Pd, non si riuscirà a rimuovere neanche quello che il fiume trasporta giornalmente.Mentre per gli operatori commerciali «è ipotizzabile, ma con molto molto rischio, una raschiatura di alcune zone del porto (quelle caratterizzate nel lontano 2009 che non assicurano rispondenza all’attualità)- ha spiegato l’opposizione, «priva di effetti duraturi ed a fronte di un autentico sperpero di risorse economiche pubbliche».

LE SOLUZIONI DEL PD

Non ci sono dubbi o sguardi al passato, il Pd è sicuro:le responsabilità politiche del «pasticcio» sono da attribuire equamente all’intera classe politica che governa la Regione Abruzzo, la Provincia ed il Comune di Pescara.La via d’uscita dal pantano, secondo il Pd, starebbe nell’applicazione di alcune norme ministeriali (D.M. del 1996 e nel D.Lgs 152/2009)che prevedono, in determinate e particolari situazioni, come quelle riguardanti proprio le strutture portuali di Pescara, di: «caratterizzare tutta l’asta fluviale utilizzata dalle imbarcazioni della marineria, sia l’intero bacino portuale, per una profondità di almeno 2 metri, poi individuare, caratterizzare e monitorare una zona del mare ove sversare i materiali di cui alla caratterizzazione del punto precedente ed infine affidare a soggetti pubblici competenti, in primis l’Arta, il compito di svolgere tutte le attività previste dalle normative sopra richiamate».Intanto ieri la Regione ha firmato la Via (Valutazione impatto ambientale) per il prelevamento di 20 mila metri cubi di limi.Da settimane allo studio del Ministro Tremonti e poi al vaglio del Consiglio dei Ministri, c’è invece- che ora sembra imminente- l’ufficializzazione del conferimento dei poteri speciali richiesti a gran voce da tutti per il commissario ad acta, Adriano Goio.

m.r. 01/04/2011 10.46

REGOLE FERREE PER ENTRARE NEL PORTO TURISTICO

Da due giorni, con un’ordinanza modificativa del regolamento, la Capitaneria di Porto rende più precise le regole per entrare nel porto turistico di Pescara ritenuto più insidioso del solito. Anche l’approdo turistico soffre da sempre di problemi di insabbiamento soprattutto all’imboccatura. Secondo gli esperti sarebbe stato causato dal “cono d’ombra” del nuovo molo e della diga foranea che tra le varie conseguenze avrebbe generato anche questi problemi.Per questo la direzione marittima è stata costretta a varare nuove norme per il transito.Secondo il nuovo regolamento, tutte le imbarcazioni «devono contattare obbligatoriamente e preventivamente la torre di controllo che provvederà a dare autorizzazione per le manovre e a coadiuvare lo skipper/comandante del mezzo che dovrà attenersi scrupolosamente alle norme suggerite dalla perizia marinaresca, dunque mantenendosi a debita distanza dalla zone di insabbiamento e procedendo alla velocità minima». Tutti gli utenti, occasionali o stanziali, dovranno seguire inderogabili procedure: «tenere la propria dritta in caso di rotte opposte con altre unità, rispettare il limite massimo di velocità di 2 nodi e comunque non provocare onda, navigare all’interno del corridoio verde mantenendosi al centro di esso, dare la precedenza alle imbarcazioni in uscita». E’ vietato navigare nell’ambito portuale e a meno di 200 metri dall’imboccatura del porto turistico con la propulsione velica. Per gli utenti occasionali è stata posizionata una boa gialla con segnalazione a luce intermittente che indica “pericolo generico”. Previste sanzioni per chi non si dovesse attenere alle nuove disposizioni resesi necessarie durante le operazioni di dragaggio e per l’impraticabilità del porto.

01/04/2011 10.48