I circoli del Pd della Val Vibrata contro «parole e fatti» di CasaPound

SANT’EGIDIO ALLA VIBRATA. Nuove polemiche in vista della prossima apertura della sede di “CasaPound” a Sant’Egidio alla Vibrata.

Dopo la denuncia del neo “Coordinamento antifascista Val Vibrata”, anche i dodici circoli del Partito democratico della Val Vibrata esprimono il loro disappunto e rilanciano le preoccupazioni e gli allarmi denunciati.

All’indirizzo dell’associazione Casapound sono state lanciate pesanti accuse relative a presunti atteggiamenti razzisti, xenofobi e omofobi.

Il Pd, infatti, sottolinea di essere preoccupato «dalle parole d’ordine e molto spesso i fatti che accompagnano queste parole».

Parole, che il Pd sottolinea di aver preso direttamente dai siti internet di riferimento di questa associazione, come: «La Costituzione della Repubblica Italiana va riscritta. Essa è opera di uomini che la compilavano all’indomani della guerra civile ed adempivano a quel compito nella scia dei carri armati stranieri» o «Gli immigrati vengono volentieri ad accettare paghe da fame che gli Italiani non possono più accettare. Cessare di esporre le nostre aziende a quella concorrenza renderà automaticamente inutile l’apporto di immigrati e tutelerà i nostri lavoratori, oggi scavalcati dai cosiddetti “lavoratori competitivi” per eccellenza: gli immigrati».

Ma il Pd denuncia anche dei fatti come, in ultimo per ordine cronologico: «Il sequestro, in quanto configurerebbe il reato di vilipendio delle Istituzioni costituzionali, da parte dei Carabinieri di Sant’Egidio alla Vibrata, di alcune copie di un volantino firmato dal movimento politico Casapound in cui viene offeso il Parlamento italiano».

I circoli del Pd annunciano che nei prossimi giorni realizzeranno delle iniziative comuni, una serie di campagne informative, «per far capire a tutti i cittadini, a prescindere della loro estrazione politica, chi veramente è “Casapound” e di che natura siano le azioni che in passato (recente o meno recente) hanno realizzato».

Al proposito i circoli del Pd hanno anche annunciato l’organizzazione, in concomitanza dei festeggiamenti del 25 aprile, di un incontro-assemblea con le altre forze politiche democratiche, le associazioni e tutta la società civile vibratiana, sui temi sempre attuali e importanti della Resistenza, della Liberazione e della Costituzione.

25/03/2011 11.45

CASAPOUND RISPONDE AL PD

«Appare davvero singolare - afferma Roberto Monardi, responsabile vibratiano di CasaPound Italia - che un partito che si autodefinisce 'democratico', decida di schierarsi con il 'comitato antifascista', che vorrebbe impedire ad una associazione legalmente riconosciuta come la nostra, di poter svolgere la propria attività politica, sociale e culturale. Evidentemente i responsabili locali del PD hanno un concetto tutto loro di democrazia che non prevede il diritto ad esistere a chi non è in linea con le loro posizioni. Perciò li esortiamo ad avere un atteggiamento più responsabile e di non fomentare inutili contrapposizioni».

«Inoltre - prosegue Monardi - se hanno tutto questo interesse verso CasaPound, invitiamo i signori del PD a partecipare alla nostra inaugurazione, così avranno modo di conoscere davvero chi siamo e cosa facciamo e avremo anche la possibilità di confrontarci sui punti del nostro programma che hanno destato le loro perplessità. Magari - conclude il responsabile di CasaPound - potrebbero poi anche illustrarci qual è la loro risposta a problemi come il precariato, e la crisi occupazionale che sta attraversando il nostro territorio, gli

infortuni e le morti sul lavoro in Abruzzo e tante altre problematiche ben più serie e impellenti di qualsiasi rigurgito antifascista».

25/03/2011 17.54