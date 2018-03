Mascia, altri aiuti esterni per la sua giunta: arriva il consigliere alla bocciofila

PESCARA. Supervisore delle attività delle bocciofile cittadine, con particolare riferimento a quelle di via Orfento, Zanni, Porto nord e Parco della Pace.

E’ il nuovo incarico conferito ieri al consigliere comunale Michele Di Marco che si è reso disponibile ad affiancare l’operato della giunta comunale concentrando la propria attenzione in un settore specifico. Lo ha ufficializzato il sindaco di Pescara Luigi Albore Mascia che ieri mattina ha attribuito l’incarico al consigliere di Pescara Futura, attraverso una lettera formale.

«Già la scorsa settimana – ha ricordato il sindaco Albore Mascia – abbiamo avviato una procedura di assegnazione di deleghe-obiettivo ad alcuni consiglieri comunali che hanno messo a disposizione della giunta e dell’intera amministrazione comunale la propria esperienza politica e amministrativa, tra l’altro a costo zero per il governo cittadino . Ripercorrendo una procedura già adottata in passato, abbiamo affidato ai consiglieri Gianni Santilli, già presidente della Commissione consiliare Sviluppo del Territorio e vicepresidente del Consiglio comunale, e ad Armando Foschi, presidente della Commissione consiliare Lavori pubblici e Sicurezza del Territorio, due deleghe, ossia, rispettivamente, la cura del verde urbano, come rotatorie e aiuole, e dell’igiene urbana. Oggi abbiamo deciso di proseguire il percorso intrapreso affidando un incarico-obiettivo al consigliere Di Marco».

«Al fine di favorire una più capillare azione di monitoraggio, nonché di iniziativa e proposta in ambiti di competenza e interesse dell’amministrazione comunale – si legge nella lettera inviata dal sindaco Albore Mascia al consigliere Di Marco -, anche in un’ottica di sinergia e di collaborazione tra gli Organi di Governo, si è ravvisata la necessità di stimolare un importante coinvolgimento del consigliere Di Marco nella sovrintendenza a una tematica di particolare rilevanza sociale per la nostra città. Con la presente si comunica l’attribuzione di un incarico di supervisione sulle attività delle bocciofile cittadine, con particolare riferimento a quelle di via Orfento, comprendente anche l’annessa palestra, del quartiere Zanni, del Porto Nord e del Parco della Pace».

«L’affidamento della supervisione al consigliere Di Marco – ha ancora detto il sindaco Albore Mascia – ci consentirà di intercettare in tempo reale eventuali necessità ed esigenze di tali strutture, necessità che potremo sicuramente affrontare in modo più tempestivo. Inoltre tali incarichi ci consentono di attuare un maggior coinvolgimento tra il Consiglio comunale e la giunta con un chiaro rafforzamento dei rapporti».

