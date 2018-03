Tributi, la verità’ dell’assessore Filippello sul sistema sanzionatorio del Comune di Pescara

PESCARA. Imposte e tributi, nessun inasprimento delle sanzioni ma metodi di pagamento più comodi e dilazionati.

Dopo le polemiche recentemente sollevate sull’invio, da parte del Comune di Pescara, di 11mila avvisi bonari per recupero crediti l’assessore al ramo Massimo Filippello è tornato a parlare, nel corso di una conferenza stampa, della gestione e organizzazione del nuovo sistema sanzionatorio tributario del Comune.

A Pescara è infatti in atto una vera e propria rivoluzione che, partendo dalla gestione dei pagamenti di Ici, Tarsu e imposta sulla pubblicità, ha prospettato anche una nuova organizzazione del recupero crediti e sanzioni.

Secondo Filippello, tuttavia, non ci sarà «nessun inasprimento delle sanzioni tributarie per tutto il 2011 e anzi multe più leggere per i ritardati o mancati pagamenti comunque per agevolare al massimo i cittadini che decidono di ravvedersi e versare subito le tasse, dalla Tarsu all’Ici sino all’imposta sulla pubblicità».

Il provvedimento è stato deciso dall’amministrazione comunale di Pescara e lunedì prossimo, 14 marzo, approderà all’esame del Consiglio comunale per poi divenire esecutivo.

La nuova organizzazione del sistema si è resa necessaria a seguito dell’approvazione della legge finanziaria 2011, nella quale è stato previsto un inasprimento delle sanzioni per le imposte erariali.

«La nostra amministrazione comunale – precisa Filippello - ha però deciso di non introdurre alcun inasprimento dei tributi locali nel caso in cui il contribuente decide di aderire al pagamento, ma anzi sugli avvisi di accertamento il nostro ufficio ha recepito alcuni aspetti della legge statale, li ha disciplinati e ha migliorato la stessa legge statale».

Il caso più frequente riguarda l’avviso di accertamento: il contribuente che per una qualunque ragione ha omesso di pagare la tassa, come la Tarsu o l’imposta della pubblicità, sino a oggi si è visto recapitare l’avviso del tributo da pagare con l’applicazione di una sanzione pari al 100 per cento del tributo stesso. Ora il contribuente riceverà invece un bollettino di versamento in cui, se l’utente stesso ritiene che quel pagamento è effettivamente dovuto e accetta di pagare entro 60 giorni dal suo ricevimento, la sanzione applicata sarà ridotta a un quarto.

La Finanziaria 2011 ha introdotto un inasprimento di tale sanzione (che per Pescara rappresenta il 95% dei casi), portandola da un quarto a un terzo, ma il Comune di Pescara, non avendone l’obbligo, ha deciso di non recepire tale inasprimento.

L’amministrazione comunale ha poi recepito e disciplinato il cosiddetto ‘accertamento con adesione’: il caso più frequente è la determinazione di un aumento dell’imponibile da assoggettare a tassazione ai fini Ici per le aree edificabili. Se il contribuente ritiene che l’imponibile accertato dall’ufficio sia corretto, può presentare istanza di accettazione con adesione, l’Ufficio Tributi la può accogliere e in questo caso la legge nazionale ha costretto ad applicare non più la sanzione pari a un quarto del tributo, ma la sanzione pari a un terzo.

Tuttavia tale tipologia di utenza ammonta oggi ad appena lo 0,5 per cento dei contribuenti sottoposti ad accertamento e lo scorso anno a Pescara si sono registrati appena otto casi.

In ultima istanza il Comune ha disciplinato l’istituto del ‘ravvedimento operoso’: tale istituto consente al contribuente autore della violazione, formale o sostanziale, di ‘pentirsi’ della violazione, compensare subito il pagamento e beneficiare di una riduzione in misura notevole della sanzione dovuta rispetto a quella che l’Ufficio avrebbe dovuto applicare nel caso venisse emesso un avviso di accertamento.

Di tale beneficio ne può usufruire il contribuente che si rivolge gli uffici comunali per pagare il dovuto, regolarizzando la propria posizione entro un lasso di tempo prestabilito e predeterminato, prima che gli Uffici stessi facciano partire gli avvisi di accertamento, dunque le sanzioni diventano più snelle e ridotte a favore del contribuente.

Il caso più frequente, anche in questo caso, è la Tarsu. Se il contribuente decide di ravvedersi entro 90 giorni dall’omessa denuncia, prima pagava una sanzione pari a un ottavo della somma dovuta, ora la sanzione scende a un decimo; se paga dopo i 90 giorni, ma comunque entro un anno, la sanzione scende da un quinto a un ottavo del Tributo. Stessa agevolazione è stata introdotta nel ravvedimento operoso per l’Ici: se il contribuente paga entro 30 giorni dalla scadenza del versamento la sanzione passa da un ottavo a un decimo calcolato sul 30 per cento dell’imposta dovuta; se paga entro un anno dal termine del versamento la sanzione passa da un quinto a un ottavo; se paga entro 90 giorni dal termine, verrà applicata la sanzione di un decimo rispetto a un ottavo precedente.

Chiari, secondo Filippello, i vantaggi legati alla decisione di non inasprire, ma anzi di alleggerire, le sanzioni sui mancati pagamenti delle imposte: in tale maniera l’amministrazione comunale si assicura infatti il diritto a riscuotere le somme e soprattutto si garantisce la riduzione del contenzioso tributario.

12/03/2011 15.51