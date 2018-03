Prg Popoli, Il comitato contro le risposte del sindaco Castricone

POPOLI. Giovanni Natale, il presidente del Comitato “Trasparenze e legalità” di Popoli, non è certo soddisfatto delle risposte date dal sindaco Emidio Castricone sullo strumento urbanistico in fase di approvazione in città.

Secondo Natale, infatti, il sindaco avrebbe fatto bene a convocare una conferenza stampa, piuttosto che affidare le sue risposte a una "velina/comunicato" dove ribadisce i suoi legittimi punti di vista, ma unilaterali e senza contraddittorio.

«Il sindaco – sottolinea Natale - ha confermato l'incapacità di confronto che da mesi dimostra non rispondendo alle domande. Esse, benché semplici e precise, non hanno ancora trovato risposta».

Ma Natale non si arrende e torna a riproporre i suoi dubbi, rispetto ai quali chiede al primo cittadino di Popoli di fare, una volta per tutte, chiarezza: «Nell'interesse dei cittadini – sottolinea il presidente del Comitato - che devono "conoscere per deliberare" (Einaudi docet)».

La prima questione ruota intorno alla famosa data del 18.11.2010 che il sindaco sostiene sia "sfuggita a qualcuno".

«Non è sfuggito affatto – precisa Natale - Tant'è che è proprio quella è la data che gli citiamo costantemente e nella quale, durante l'assemblea, lui ebbe a promettere che "in un paio di giorni" il prg sarebbe stato online. E che sarebbe stato deliberato entro metà dicembre. Non è accaduto perché non si poteva, ha spiegato il sindaco. Ma allora perché lo ha affermato pubblicamente? Su questo lo abbiamo incalzato almeno per tre volte consecutive interrogandolo via mail. Bastava che dicesse non è vero e spiegasse».

Resta sul campo anche la domanda sul come si può prevedere l'incremento di 4.000 abitanti, semplicemente dicendo che si è copiato il Prg precedente.

«Ma Vi sembra una motivazione seria? – chiede Natale - Noi riteniamo che vada, invece, presentata precisa relazione ragionata dove politicamente ed amministrativamente si spieghi, assumendosene la responsabilità, su come ciò possa realmente avvenire e cosa si preveda di fare perché ciò avvenga».

Anche se con i dati di decremento demografico della Regione Abruzzo, infatti, ci si chiede da dove arriverebbero questi 4.000? «Dalla Libia, dallo Yemen, dalla Cina? – ironizza Natale - Ce lo dica. E ci dica cosa hanno predisposto per accoglierli e per fare cosa, a Popoli? Senza questa relazione, senza questa assunzione di responsabilità si espone la successiva amministrazione di farsi carico di un onere che potrebbe non condividere per mandato degli stessi cittadini».

Ultima questione, quella del costo del Prg che si aggirerebbe sui 100.000 euro e che il sindaco ha nei giorni scorsi ridotto a 30.000 euro, per azzerrarlo addirittura nell'opuscoletto. Spontanea la domanda di Natale: «Ma chi paga, lui? Impossibile, ha fatto pagare ai cittadini anche il brindisi di fine anno!».

«Con ciò – conclude Natale - non intendiamo indurre alcun sospetto (non ci appartiene come cultura) o cose simili, ma solo perseguire la massima conoscenza e trasparenza per i cittadini».

12/03/2011 13.54