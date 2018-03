Ambiente spa, per Allegrino è il fallimento della giunta Testa

PESCARA. Nuove ombre su “Provincia e ambiente Spa”, la società partecipata al 78% dalla Provincia di Pescara e al 22% in quota privata.

Dopo i dubbi sollevati dalla Cgil, infatti, anche Antonella Allegrino, consigliere provinciale di Pescara, punta i riflettori contro l’ente e, in particolare, contro la gestione da parte della Giunta Testa.

«Preoccupante la confusione in Provincia di Pescara e ancora una dimostrazione di incapacità amministrativa da parte della Giunta Testa», secondo Allegrino, in merito a Provincia e Ambiente.

Secondo l’esponente di opposizione, infatti, oltre a un anno e mezzo di interventi e iniziative consiliari e di Commissioni, la Giunta dimostra di non saper decidere il futuro. A rischio c’è il futuro di 23 lavoratori, mentre 18 di loro vedranno scadere a giugno la cassa integrazione, senza nessun segnale positivo da parte dell’Amministrazione all’orizzonte.

Una gestione pessima su diversi fronti, secondo Allegrino.

«Provincia e Ambiente se decollasse, come l’ente si è impegnato a fare, provocherebbe entrate che fino ad oggi non si sono viste e questo potrebbe configurare danni erariali per mancati incassi per l’Ente sui passi carrai e sulla cartellonistica stradale di cui Provincia e Ambiente ha effettuato il catasto informatico e che potrebbero fruttare fino a un milione di euro l’anno. Poi c’è la grave presa in giro dei dipendenti di P&A, che dopo oltre un anno e mezzo di lotta e cassa integrazione non hanno ricevuto alcuna risposta sul proprio futuro lavorativo. Infine l’inerzia di oggi dimostra il disinteresse dell’amministrazione Testa per gli orientamenti emersi in Consiglio provinciale e per i lavori svolti dalla commissione consiliare Energia in cui a più riprese sono stati sollecitati tavoli tecnici per risolvere il problema».

La società è nata per effettuare la verifica degli impianti termici, ma ad oggi non è dato capire con certezza, se Provincia e Ambiente possa diventare operativa su altri settori, «come uno pseudo piano industriale, privo però di conto economico e di piano di riassorbimento del personale – precisa Allegrino - elaborato da un Cda nominato per due terzi dal Presidente Testa, lascerebbe supporre».

«Invece tutto questo non accade, le potenzialità restano inespresse e il piano industriale lanciato da Testa mesi fa e mai decollato, sembra utile solo a gettare fumo negli occhi e a rimpallare responsabilità tra Cda e Provincia. E sullo sfondo – conclude Allegrino - si avvicina un altro pasticcio, causato da chi dovrebbe decidere e torna a non farlo, stavolta sul futuro di chi è in cassa integrazione e teme di perdere definitivamente il proprio lavoro».

12/03/2011 12.50