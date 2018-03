Stabilizzazione precari Provincia di Pescara, la «verità» secondo il Rifondazione

PESCARA. E’ finalmente venuta a galla la ‘verità’ sulla mancata stabilizzazione dei 66 ex lavoratori dell’amministrazione provinciale di Pescara.

O, almeno, così sostiene Corrado Di Sante, segretario provinciale Prc-Fds, che svela cosa si nasconderebbe dietro la scelta dell’amministrazione Testa di esternalizzare alcuni servizi dei Centri per l'impiego della Provincia di Pescara.

Secondo il circolo di Rifondazione comunista, che non ha rappresentanti in Consiglio provinciale, la Giunta Testa sarebbe venuta meno intenzionalmente a precisi accordi stabiliti dalle precedenti amministrazioni che prevedevano, entro il 2010, la stabilizzazione dei precari. Ma oltre al danno la beffa, perché i servizi per l'impiego sono di fatto bloccati nel loro funzionamento che proprio i lavoratori licenziati garantivano. Ma, allo stesso tempo, la Provincia dichiara che c'è bisogno di «implementare, potenziare e innovare i servizi». Una situazione «paradossale», secondo il segretario provinciale del Prc, che accusa il presidente della Provincia e la sua Giunta di «un cinismo di cui neppure noi credevamo fossero capaci. Testa e la sua maggioranza – tuona Di Sante - hanno deciso che quegli accordi, che anche il centrodestra aveva richiesto e ripetutamente approvato in Consiglio provinciale, erano diventati carta straccia. Incredibilmente una parte importante del mondo sindacale si è prestata a questo vero e proprio atto di cinica arroganza, con esclusione, in pratica, della sola Cgil che continua coerentemente a difendere i diritti di questi lavoratori e delle loro famiglie».

La vicenda della mancata stabilizzazione dei precari ha già animato il dibattito in Provincia di Pescara.

Poco dopo il suo insediamento, infatti, la Giunta guidata da Guerino Testa aveva annunciato di non poter stabilizzare i 66 lavoratori, che da anni prestavano la loro opera con contratti flessibili. Tolti i precari dai centri dell’impiego, però, si era posto il problema di farli funzionare; tra le proposte avanzate c’era stata quella di creare una società in house per migliorare i servizi e «dare una risposta agli ex lavoratori precari che hanno lavorato per l'ente».

Una soluzione che però ha sollevato moltissime critiche, soprattutto da parte degli esponenti di centrosinistra, che hanno accusato il presidente della Provincia di Pescara di aver deliberatamente deciso di non stabilizzare i precari e, di fatto, di averli licenziati.

La stabilizzazione doveva essere l’atto conclusivo di un processo iniziato circa 10 anni fa, quando l'Amministrazione provinciale di Pescara, mediante bando pubblico, assunse con contratti “atipici” nuovi collaboratori al fine di garantire i nuovi servizi di competenza dell’ente; i lavoratori furono formati allo scopo ed hanno garantito nel tempo la piena erogazione dei nuovi servizi; a partire dal 2006/7, grazie alla normativa introdotta dal Governo Prodi, il Consiglio provinciale di Pescara votò all'unanimità la proposta dell'allora consigliere provinciale del Prc Sandro Di Minco, di avviare un percorso di stabilizzazione per quanti avessero i requisiti previsti dalla legge; fu firmato un accordo molto chiaro, con tutte le sigle sindacali; furono accantonati dei fondi finalizzati alla stabilizzazione ed i lavoratori accettarono la condizione, molto penalizzante per loro, di “scambiare” la stabilità con il dimezzamento della propria retribuzione, in quanto l'accordo prevedeva che avrebbero avuto un contratto di sole 18 ore settimanali; il percorso aveva una precisa tempistica e si sarebbe concluso, dopo tre anni, nel settembre 2010, con la trasformazione dei rapporti di lavoro “precario” esistenti in contratti a tempo indeterminato.

Accordo che alla fine saltò; i lavoratori sono stati di fatto licenziati e i servizi esternalizzati.

«La Giunta Testa e la maggioranza che la sostiene – puntualizza Di Sante - hanno presentato l'operazione come una riorganizzazione finalizzata a migliorare la qualità del servizio. Ma la verità è ben diversa. Tale operazione nasconde invece un atto tra i più violenti e irresponsabili che un'Amministrazione pubblica possa compiere verso i lavoratori, verso il territorio che amministra e verso gli stessi fruitori dei servizi e cioè la scelta deliberata, discrezionale e tutt’altro che obbligata di licenziare definitivamente 66 lavoratori che per circa un decennio hanno ricoperto ruoli essenziali nei servizi erogati dalla Provincia e che avevano tutti i requisiti previsti dalla legge per la trasformazione del loro rapporto di lavoro in un contratto a tempo indeterminato».

