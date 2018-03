Pd contro nuovi assessori: «Mascia ha soddisfatto gli appetiti dei partiti»

PESCARA. Pd contro il rimpasto della giunta Mascia. Per segretario cittadino Stefano Casciano «scelte inappropriate».

Agli esponenti dell'opposizione più che a un rimpasto di Giunta è sembrato di assistere ad un «regolamento dei conti», dove «l’unico» obiettivo perseguito dal sindaco sarebbe stato quello di «soddisfare gli appetiti dei partiti».

Per Casciano, infatti, la nomina di Cazzaniga suona «come una nota stonata» perchè il neo assessore «si è sempre battuta negli anni affianco ai commercianti che chiedevano l’istituzione del centro commerciale naturale e politiche specifiche mirate al rilancio dell’economia e del commercio. Ma proprio questa amministrazione comunale, di cui ora lei si ritrova a far parte, su questi due punti ha decisamente fallito: in quasi due anni dal loro insediamento non solo i nostri rappresentanti a Palazzo di Città non hanno fatto nulla in tale direzione ma, anzi, l’ultimo colpo di grazia ai negozi delle vie dello shopping di Pescara l’hanno dato proprio qualche giorno fa, decidendo di aumentare il costo dei parcheggi nel centro della città».

Casciano contesta anche la scelta di togliere a Carla Panzino le deleghe come il Volontariato, l’Associazionismo e la Solidarietà: «lei era l’assessore più amato e apprezzato di questa Giunta, parere dei cittadini, ed è stata mandata via senza tanti convenevoli. Tutto questo conferma che per Mascia e i suoi l’opinione dei pescaresi conta poco rispetto al volere dei compagni di coalizione».

Scetticismo da parte dell'esponente del Pd anche sull’assegnazione della delega ai Lavori pubblici all’assessore Isabella Del Trecco: «Mascia in passato si è sempre vantato di tenere particolarmente a questa nomina, tanto da affidarla ad un tecnico, Alfredo D’Ercole. Adesso, invece, la delega ai Lavori Pubblici passerà alla Del Trecco, lo stesso assessore che aveva il compito di occuparsi del dragaggio del porto canale e del ripascimento della riviera sud. Due operazioni di cui tutti, ormai, conosciamo i tristi esiti».

Ma intanto il sindaco si dice soddisfatto di questa nuova fase della sua squadra di governo: «sono certo che i due neo-assessori sapranno dare prova di grande professionalità e capacità di collaborazione per portare avanti quel percorso di rilancio e di crescita della città iniziato un anno e mezzo fa».

«Ringrazio il sindaco Albore Mascia per avermi dato fiducia – ha commentato l’assessore Barbara Cazzaniga – e il gruppo di Pescara Futura, con Carlo Masci e il vicesindaco Fiorilli. Da oggi comincia il mio lavoro: provengo dalla cosiddetta ‘società civile’, ho fatto le mie battaglie, le mie lotte, e non dimentico che fuori dal palazzo ci sono 124mila pescaresi che si aspettano attenzione e riguardo da parte dell’amministrazione comunale. Lavorerò con impegno, serietà, studiando anche di notte, sempre nell’interesse della città».

«Ringrazio innanzitutto il mio partito, l’Udc – ha detto l’assessore Serraiocco – che mi ha indicato nella terna, e il sindaco per avermi scelto. Ho già avuto modo di vivere i primi giorni da assessore, rendendomi conto della grande mole di lavoro svolta ogni giorno dalla giunta».

22/02/2011 9.24