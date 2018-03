Idv chiede Commissione Ambiente sulla discarica di Fosso Grande

PESCARA. «Va convocata con urgenza la commissione ambiente della Provincia per discutere del progetto di discarica a Fosso Grande, nel Comune di Spoltore».

La richiesta, indirizzata al presidente della commissione Roberto Pasquali, parte dai quattro consiglieri provinciali dell'Italia dei Valori, Antonella Allegrino, Luciano Di Lorito, Attilio Di Mattia e Camillo Sborgia.

Il gruppo consiliare dell'Idv sottolinea la necessità di una riunione ad hoc per fare chiarezza sulla situazione in corso: «allo stato attuale - spiegano i quattro consiglieri - mancano i documenti e non si riesce a capire se nell'area verrà aperta una vera e propria discarica, e in tal caso spetterebbe alla Provincia individuare con esattezza i luoghi ed esprimere un parere sull'idoneità della zona, oppure una semplice piattaforma di selezione e stoccaggio dei rifiuti per la raccolta differenziata».

«Bisogna quindi subito riunire la commissione - proseguono - e sedersi a un tavolo con la Deco, il Comune di Spoltore e l'assessore provinciale all'ambiente Mario Lattanzio per capire quale sarà il futuro di Fosso Grande, un'area che ha già ospitato in passato una discarica e sulla quale sono state spese molte risorse per la bonifica»

«L'amministrazione è già colpevolmente in ritardo sul problema dello smaltimento rifiuti», aggiunge il consigliere Di Mattia, «al momento non si è mai parlato del piano di gestione provinciale dei rifiuti e non sono stati neppure pubblicati i dati relativi alla raccolta differenziata del 2009

11/09/2010 10.29