Cordoma: «se abbiamo sforato il patto lo sapremo il 31 marzo»

MONTESILVANO. «E' doveroso attendere il 31 marzo prima di esprimere ogni sorta di giudizio».

Ne è certo il sindaco di Montesilvano che replica oggi alle preoccupazioni di alcuni consiglieri di opposizione che parlano di un 'buco' di 5,4 milioni di euro.

Sull’operato dell’assessore alle Finanze Di Felice il primo cittadino rinnova anche oggi «fiducia».

«Il patto di stabilità», spiega Cordoma, «rappresenta il raggiungimento di un obiettivo fissato di anno in anno, prendendo a parametro le attività finanziarie dell’Ente negli anni precedenti. Il rispetto o meno del patto non vuol dire che un’amministrazione è in dissesto finanziario e che ha avuto le mani bucate nel gestire il denaro pubblico».

Il “buco”, così com’è stato definito, di 5,4 milioni «non indica una passività tale di bilancio delle casse comunali», sostiene il primo cittadino, «bensì un eventuale parametro sforato rispetto al patto di stabilità. L’obiettivo fissato dal nostro Comune nel 2010 è stato centrato tanto che siamo in attivo di 4,6 milioni di euro. Tale cifra è stata definita nel 2007, quando la gestione commissariale aveva registrato, proprio perché operò in ordinaria amministrazione, un avanzo di 4,7 milioni di euro. Questo dato rappresentò un punto cardine degli obiettivi di raggiungimento del patto per gli anni successivi».

«L’obiettivo del patto», aggiunge il sindaco, «può non essere raggiunto anche per una manciata di euro, ma questo non vuol dire quindi che le casse comunali sono vuote, anzi oggi come accade in molti altri Comuni, ci troviamo in una situazione anomala e se il dato si dovesse confermare, vedrebbe l’impossibilità da parte dell’Amministrazione comunale di poter spendere per lavori pubblici, manutenzioni e quant’altro, del denaro che già si trova nelle nostre casse».

Ma per il consigliere provinciale dell'Idv, Attilio Di Mattia, il futuro è già segnato: «se davvero l'ultimo anno di Cordoma sarà invece ingessato dalle sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità, allora siamo davvero al capolinea. Ed è preoccupante per il sindaco che verrà dopo: basta pensare ai lavori di manutenzione che salterebbero, da via Vestina a via Verrotti per non parlare delle scuole».

«Ho chiesto più volte le dimissioni a Pasquale Cordoma, ma a questo punto sarebbe troppo comodo: deve restare, perché non è possibile combinare un simile disastro in quattro anni e scappare via».

12/02/2011 14.44