Centro per l'impiego, Pd denuncia: «servizio allo sbando, schiaffo ai giovani in cerca di lavoro»

PESCARA. «Un servizio allo sbando, privo di programmazione e scelte innovative, lasciato all’improvvisazione. Uno schiaffo ai giovani in cerca di occupazione, che così sono costretti a competere ad armi impari con i giovani di altre province».

Lo affermano i consiglieri provinciali del Partito Democratico Antonio Castricone e Giancarlo Gennari, denunciando lo stallo che avvolge ormai da tempo il servizio dei Centri per l’Impiego della Provincia di Pescara.

«In tutti questi mesi» dicono Castricone e Gennari «abbiamo ascoltato, in silenzio, il solito refrain sui grandi miglioramenti che il presidente Testa e l’assessore Martorella stavano apportando al settore. Tolto il velo, invece, resta un’immagine di desolante immobilismo, mancanza di progettualità e ritardi su molte cose. Ritardi che pesano sui giovani, che così non possono accedere ai corsi di formazione, o sulle aziende che potrebbero ottenere finanziamenti utili alle proprie attività, in particolare in questo momento di crisi».

In più, denunciano ancora Castricone e Gennari, « le scelte politiche stanno portando alla spoliazione delle funzioni essenziali del centro per l’impiego, addirittura delegando, di fatto, la preselezione e le attività attinenti i tirocini fuori dal controllo del settore. Con il risultato che la Provincia di Pescara offre ai cittadini un centro per l’impiego che non assolve alla sua funzione e che vende fumo. In pochi mesi questa amministrazione è stata in grado di sopprimere servizi sul territorio, persino quelli per i disabili, così come sono stati ridotti i giorni di apertura di diversi centri per l’impiego e in alcuni casi persino chiusi del tutto, come Catignano e Torre dè Passeri. L’esatto opposto di quello che si era tentato di fare in precedenza, decentrando i servizi ed evitando ai cittadini di doversi concentrare esclusivamente sul centro per l’impiego di Pescara».

Grave, secondo i due consiglieri provinciali del Pd, «anche la riprogrammazione dei fondi POR e l’inganno sui precari che lavoravano presso il centro. Nel riprogrammare i fondi POR l’assessorato ha deciso di destinare tutti i soldi, forse anche più, che in precedenza servivano per pagare gli stipendi dei precari per consulenze o servizi da affidare a ditte esterne. Questa Provincia che si dice virtuosa non ha destinato un solo euro in più a favore della formazione o altre attività in grado di sostenere i giovani in cerca di lavoro e che necessitano di fare esperienze professionali utili ad arricchire i propri curricula. Solo regali a dispetto di chi per anni ha prestato la propria professionalità per crescere la struttura. Un modo che testimonia come si sia vicini alle persone, alle aziende, al territorio solo a chiacchiere. Alla fine fanno prevalere solo le piccole furbizie. Una ragione in più» annunciano Castricone e Gennari «per presentare una proposta alternativa, funzionale e moderna di organizzazione dei Centri per l’Impiego».

12/02/2011 11.19