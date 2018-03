Pd: «giunta Cordoma una barca che affonda tra le correnti (politiche)»

MONTESILVANO. Di questo governo Cordoma il Pd non salva nemmeno una virgola: la coalizione «è una barca senza motore che si fa trascinare dalle correnti (politiche)».*LA NORMA TRUFFA E LA CALMA DI CORDOMA: «ABBIAMO FATTO E FAREMO»

«Nemmeno un punto del programma è stato realizzato», le commissioni «non vengono più convocate».

Una situazione che definire critica è poco e la minoranza si organizza in vista delle elezioni che, sostengono, appaiono ogni giorno di più inevitabili.

Il segretario provinciale Luigi Beccia ha posto l'accento, questa mattina in conferenza stampa, sulle divisioni interne «tra ribelli e non ribelli» che avrebbero messo ormai in secondo piano l'ordinaria amministrazione della città. Le liti nella maggioranza starebbero compromettendo fortemente il lavoro quotidiano e il centrosinistra non sta a guardare: «siamo in campo sia come opposizione», ha sottolineato Beccia, «sia come alternativa».

Perchè le elezioni anticipate sembrano quasi scontate e il Pd ha smesso anche di chiedere al sindaco di dimettersi, ritornello detto e ripetuto decine di volte negli ultimi mesi, perchè è forte la premonizione che la faida interna al centrodestra riuscirà a distruggere tutto, più di quanto oggi non riesca a fare lo stesso

centrosinistra.

«Oggi segniamo il minimo storico di questa attività di giunta», ha denunciato il capogruppo Adriano Chiulli: «le commissioni non vengono convocate da mesi, la maggioranza non produce iniziative né progetti, non ci sono idee né servizi, neppure quelli ordinari».

«Questa maggioranza», ha insistito Chiulli, «si regge sul filo, è una barca senza più motore che si lascia trasportare dalle correnti. Non c'è il clima giusto nemmeno per svolgere l'ordinaria amministrazione».

Per il capogruppo del Pd se oggi si tornasse a prendere in mano il programma elettorale di Cordoma si scoprirebbe che «nemmeno un punto è stato realizzato». «La situazione delle opere pubbliche», ha rincarato la dose, «non può dirsi nemmeno sufficiente, manca una regia per le politiche sociali». Nota dolente, sostiene l'opposizione, anche l'argomento rifiuti: «il Consiglio comunale su richiesta della minoranza ha deliberato una commissione di inchiesta sulla Ecoemme ma ad oggi non c'è stata ancora una riunione, nemmeno quella di insediamento».

Eppure, ricorda il Pd, proprio il sindaco nella campagna elettorale aveva annunciato che in città si sarebbe

triplicata la raccolta differenziata e che quindi sarebbe diminuita la Tarsu: «di tutto questo», ha insistito Chiulli, «non è stato fatto assolutamente nulla».

Giudizio inclemente anche sulla viabilità: «la città sembra un paese sottosviluppato dei Balcani», «non esiste un piano strategico».

Sulla stessa linea anche il vice capogruppo Feliciano D'Ignazio (a sinistra):«l'amministrazione è ferma. Non vengono convocate più le Commissioni», il passo fondamentale per portare 'un qualcosa' in Consiglio. Tra quelle ferme «da 4-5 mesi» ha citato quella al Commercio, Turismo, Cultura e quella alle politiche giovanili poi inglobata in un'altra commissione.

La crisi definitiva di Cordoma, secondo il vicecapogruppo, sarebbe nata dopo le dimissioni dei due assessori Carlo Tereo De Landerset e Ernesto De Vincentiis: «se il pupillo del sindaco (De Landerset, ndr), come lo chiamava lo stesso Cordoma, e il più votato in città (De Vincentiis, ndr) vanno via vorrà pur dire qualcosa. E' un fatto molto grave e già da allora

il primo cittadino avrebbe dovuto dare l'opportunità ai montesilvanesi di tornare alle urne».

Il consigliere Francesco Di Pasquale (a destra) ha puntato, invece, sulla situazione «micidiale» dei campi da calcio: «è una rovina totale», ha tuonato, «andava almeno affidata la gestione dell'impianto alla prima squadra. Ma sono riusciti a distruggere il campo sportivo che era un piccolo gioiello, calpestato anche dalla Nazionale Italiana».

Punto ancora aperto il distretto sanitario: «l'assessore non sta facendo più di tanto, ma quella è una priorità per la città».

Ma cosa accadrà quando bisognerà tornare al voto? Il Pd si dice pronto «già da oggi». Il nome del candidato? «Noi abbiamo lo strumento delle primarie, sarà la gente a decidere», assicura Beccia.

Ma qualcuno già si tira fuori anzitempo, con un sorriso. Si tratta di Massimiliano Pavone, ex presidente del Consiglio nell'era Gallerati e Cantagallo, oggi dirigente dell'Unione Comunale e dell'Assemblea Provinciale del Pd ma non in Consiglio perchè non si è ricandidato:«dopo la tragedia Ciclone abbiamo avuto la tragedia Cordoma. Chi dovrà amministrare la città dovrà sudare 1000 camicie e io non ho di sicuro la forza».



Alessandra Lotti 10/09/2010 13.17

LA NORMA TRUFFA E LA CALMA DI CORDOMA: «ABBIAMO FATTO E FAREMO»

MONTESILVANO. Non ci sta Pasquale Cordoma a passare come il sindaco che non ha realizzato niente. Tre anni difficili di governo i suoi, non lo nega quando glielo si fa notare, ha dovuto destreggiarsi spesso tra beghe giudiziarie e politiche. Se le prime lo hanno tenuto sempre a galla (forse anche a causa di un Pd decapitato dall'inchiesta Ciclone e che non ha mai premuto troppo sulla legalità e le mani pulite), le seconde stanno creando danni pesanti.

«Il problema della mia maggioranza è da attribuire ai fatti romani», dice a PrimaDaNoi.it tra una riunione al secondo piano e un matrimonio imminente da celebrare. Il riferimento è ovviamente ai problemi tra berlusconiani e finiani che secondo lui si starebbero facendo sentire anche nella sua coalizione.

«E poi non è vero che del nostro programma elettorale non è stato realizzato nulla come dicono dal Pd», aggiunge, «e non trovo giusto dirlo proprio oggi, quando si possono spendere 5 milioni di mutui bancari in opere pubbliche». Tra i punti realizzati il primo cittadino inserisce anche «palazzo Baldoni, un bando di gara per le scuole che partirà la prossima settimana (indica la pila di faldoni alta un metro nell'ufficio), abbiamo rialzato il Palaroma, risanato i servizi, risanato il bilancio, trovato 3 milioni di debiti e chiuso con un avanzo di gestione».

Ma dal Pd in conferenza stampa c'è anche chi si è chiesto che fine abbia fatto la norma truffa, il famoso comma 14 dell'articolo 26 delle Norme Tecniche di attuazione, abrogato a novembre del 2007, che prevede il premio volumetrico del 20%.

Come ha ricordato Massimiliano Pavone del Pd questa mattina in conferenza stampa «il 15 ottobre scadono i termini di salvaguardia». Tre anni di tempo a disposizione per concludere l'iter e rendere valida l'abrogazione, altrimenti si continuerà a dare premi di volumetria. «C'è stata l'adozione della delibera», ha sottolineato Pavone, «la pubblicazione sui giornali ma manca l'approvazione definitiva in consiglio comunale».

Che fine ha fatto?

Lo chiediamo al sindaco che replica, pur non entrando nei dettagli: «quella norma, di cui oggi il Pd si fa portavoce -ma che non votarono nemmeno perchè uscirono dall'aula- non resterà un puro atto propagandistico del mio programma. La porteremo a termine», assicura.

Il tempo stringe, manca poco più di un mese.

a.l. 10/09/2010 13.31