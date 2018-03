Mascia partorisce il dodicesimo assessore: è Vincenzo Serraiocco

PESCARA. Dalla scorsa estate si sapeva che un elemento dell'Udc sarebbe entrato in giunta e dopo poco più di un mese esatto dalle dimissioni di D'Ercole arriva il nome.



Nella tarda serata di ieri il sindaco di Pescara Luigi Albore Mascia ha proceduto alla nomina del dodicesimo assessore della giunta comunale in carico all’Udc.

Il nome scelto è quello di Vincenzo Serraiocco, scelto dalla terna che era stata consegnata al sindaco nello scorso mese di dicembre dal capogruppo dell’Udc Vincenzo Dogali e dal segretario provinciale Lorella Di Giacomo. Per ora non sono state attribuite le deleghe che verranno assegnate la prossima settimana con la presentazione alla stampa del neo assessore.

Serraiocco è nato a Chieti il 30 ottobre 1975 ed è residente a Pescara, è laureato in Economia e Commercio, e nella sua lunga esperienza professionale ha seguito circa 200 aziende. L’assessore Serraiocco svolge attività di libero professionista con studio privato nelle città di Chieti Scalo e Pescara. Nella propria attività è stato assistente del senatore Giovanni Polidoro; ha ricoperto la carica di membro supplente della giunta amministrativa della Provincia di Chieti dal 1988 al 2003; dal 2001 al 2003 ha ricoperto l’incarico di coordinatore giovanile nazionale dell’Udc; nel 2002 è stato membro presso il Ministero del Lavoro della Commissione per l’elaborazione del Libro Bianco sulla Gioventù; dal 2003 al 2005 componente della Convenzione italiana giovani sull’avvenire dell’Europa. E’ iscritto all’Albo unico Nazionale dei Promotori dei Servizi Finanziari presso la Consob e all’Albo dei Mediatori Creditizi; dal 2003 al 2005 ha diretto in qualità di direttore politico il quotidiano ‘La Discussione Giovani’, testata di livello Nazionale dell’Udc; dal 2006 al 2009 è stato membro della Commissione tecnico-scientifica della Fira; dal febbraio 2006 all’aprile 2009 è stato anche direttore amministrativo e manager dell’Azienda Sociale Maiella Morrone. Vincitore di concorso pubblico presso l’Università D’Annunzio di dottore di ricerca in Economia delle Aziende, nel 2007 ha tenuto presso la Facoltà di Economia Aziendale seminari sul bilancio pubblico; cultore della materia, dal 2008 è rappresentante dell’Associazione Nazionale dottorandi italiani per la ‘D’Annunzio’. L’assessore Serraiocco è infine socio e membro del Consiglio di amministrazione della Pescara Calcio Spa, e dal luglio 2010 è stato nominato dal Consiglio provinciale di Pescara come Presidente del Consiglio d’Amministrazione dell’Iris, Istituto di ricerca della Provincia.

09/02/2011 10.06