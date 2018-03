Pd, la 'Tela dei sindaci' si incontra a Pescara

PESCARA. Si sono incontrati lunedì mattina per una prima riunione ufficiale con il gruppo del Pd Abruzzo, alcuni sindaci membri dell'associazione "La tela dei sindaci".

Amano definirsi, una «squadra» di pubblici amministratori del Pd abruzzese, armati di passione e voglia di fare.

Alla riunione erano presenti, in rappresentanza degli oltre 70 primi cittadini del Partito Democratico il sindaco di Penne, Di Marcoberardino; di Gessopalena, Innaurato; di Altino, Di Giuseppe; di Pineto, Monticelli e di San Salvo, Marchese.

«E' nostra intenzione», ha spiegato il consigliere regionale Camillo D'Alessandro, «dare un supporto concreto all'indubbio importante e altrettanto difficile lavoro di sindaco, sin da oggi, primo nostro incontro, abbiamo loro consegnato delle proposte di legge di loro interesse al fine di valutare insieme eventuali misure correttive ad una serie di provvedimenti che cambieranno radicalmente la vita dei cittadini dei territori che essi tanto faticosamente amministrano».

«Tutto questo», ha continuato D'Alessandro, «si contrappone alla chiusura che il presidente Chiodi ha messo in atto nei confronti dei sindaci tutti dell'Abruzzo».

Della stessa idea Marchese che ci ha tenuto a ribadire che la Tela dei sindaci «non è un partito, ma occorre percepirla come uno strumento di lavoro che ci aiuti a migliorare la qualità della vita dei nostri concittadini attraverso la gestione e la programmazione attenta delle politiche di Sviluppo, Sanità, Istruzione, rifuti e non ultime quelle sul sociale le cui maggiori responsabilità ricadono sui Comuni».

«Un cammino importante - ha concluso la consigliera del Pd Marinella Sclocco - che seguiremo con molta attenzione mantenendo vivo sempre il dialogo dei territori in modo da essere di supporto nelle sfide che sono chiamati ad affrontare e al fianco dei loro primi cittadini per un confronto aperto che ci aiuti tutti a lavorare e mettere in campo le migliori iniziative per il bene dell'intera comunità abruzzese».

