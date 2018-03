Fli, arriva Teodoro. Sospiri (Pdl) contro Toto: «pensi ai problemi suoi»

PESCARA. Si è costituito ufficialmente alla Provincia di Pescara il gruppo di Futuro e Libertà per l'Italia.

I due uomini espressione del partito di Gianfranco Fini sono Gianni Teodoro e da Roberto Pasquali, attualmente vice presidente del consiglio provinciale.

Gianni Teodoro, che ricoprirà il ruolo di capogruppo, ha spiegato che inizialmente Futuro e Libertà assumerà una posizione di ascolto «dopo aver posto - ha detto- questioni di merito sul programma a seconda delle risposte decideremo se assumere un ruolo di controllo intransigente o se entrare a far parte della maggioranza».

«La mia scelta - ha spiegato invece Pasquali- si basa sul forte desiderio di tornare all'impegno politico guidato dal sentimento e dal ragionamento».

A proposito dell'amministrazione provinciale Pasquali ha sostenuto che «l'atteggiamento di Fli sarà presumibilmente collaborativo su iniziative del programma elettorale. Prevedo quindi una sostanziale condivisione delle scelte a patto che venga data una svolta decisiva nel senso del cambiamento radicale che era stato promesso e per il quale siamo stati eletti».

Per il coordinatore regionale di Futuro e Libertà, Daniele Toto, «si sta creando un nuovo soggetto politico che rappresenta uno sviluppo e un'alternativa all'attuale centro destra in Italia» e anche dalla Provincia di Pescara «si può partire per fare qualcosa di molto positivo per questa regione».

E Fli mette radici anche nel comune di Montesilvano. Oscaro Biferi, ex Udc e con un trascorso difficile nel suo stesso partito a causa di rapporti ormai deteriorati, è ufficialmente un finiano.

Nei giorni scorsi in occasione di questa nuova realtà montesilvanese il deputato Toto non ha risparmiato critiche al sindaco Cordoma giudicando la sua amministrazione «un fallimento».

A difendere l'operato del primo cittadino arriva però Lorenzo Sospiri, coordinatore provinciale del Pdl. «Toto e gli esponenti del suo partito dovrebbero imparare a occuparsi dei problemi di famiglia», ha sbottato Sospiri. «Comprendiamo la necessità dell’onorevole Toto di pronunciare affermazioni ‘forti’ per strappare qualche attenzione dal territorio pescarese ma forse prima di colpire a zero, l’onorevole farebbe bene a occuparsi dei problemi di famiglia. Il sindaco Cordoma», ha continuato l'esponente del Pdl, «ha ereditato una città, Montesilvano, letteralmente piegata da una politica di centro-sinistra assolutamente inadeguata, riuscendo a governare nonostante le trappole e le imboscate di esponenti politici che pure hanno chiesto e ottenuto voti dagli elettori solo perché si sono presentati sotto il simbolo del Popolo della Libertà sostenendo e sottoscrivendo il programma di governo del sindaco Cordoma. E quegli esponenti politici farebbero bene a ricordare che gli elettori non dimenticano chi ha tradito».

02/02/11 10.45