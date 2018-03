Montesilvano, abbattimento di pini: interrogazione di Brocchi

MONTESILVANO. Sette pini di alto fusto, risalenti ad almeno 40 anni fa, abbattuti, probabilmente perché malati e a rischio per l’incolumità della salute.

La decisione dell’amministrazione comunale, che tra lunedì e martedì ha mandato una ditta specializzata in via Bocca di Valle per spiantare gli arbusti, non è proprio andata giù a Leo Brocchi, consigliere comunale del Ple (Partito liberale europeo), che in un’interrogazione consiliare urgente chiede all’amministrazione comunale di spiegare tempi, modi e ragioni di quest’operazione.

«Abbattere un albero (invece di manutenerlo come Dio comanda) – polemizza Brocchi - ove non sussistano specifiche e dirimenti ragioni di sicurezza ed incolumità pubblica, costituisce sempre un efferato atto di crudeltà contro noi stessi, e se l'iniziativa proviene da una pubblica amministrazione tale violenza diviene ancor più insopportabile, soprattutto in un'area ove le pinete hanno trovato per millenni il loro peculiare e spettacolare habitat naturale, prima che la mano dell'uomo "moderno" optasse per la poco lungimirante distesa di conglomerato bituminoso a dieci metri dalla riva del mare».

Secondo il consigliere comunale, dunque, devono esistere ragioni evidenti e indiscutibili per abbattere alberi secolari, specie se parte di un patrimonio ambientale e naturalistico di un’amministrazione comunale, quindi un bene pubblico.

Da qui l’interrogazione urgente, in cui il consigliere chiede di conoscere quale preventivo accertamento tecnico sia stato effettuato e chi abbia materialmente assunto tale decisione e chi abbia preso parte, ed a che titolo, al relativo procedimento amministrativo.

Brocchi vuole inoltre risposte chiare in merito all’eventuale consulenza di un Dottore Agronomo e, in caso positivo, vuole sapere «quali siano le generalità di tale professionista; se il Dottore Agronomo eventualmente incaricato abbia proceduto ad (altrettanto doverosa) perizia asseverata, munita di data certa e se, in ogni caso, sia stata valutata, e come, la possibilità di salvataggio e recupero degli alberi interessati, attraverso dispositivi che ne evitassero l'abbattimento».

Oggetto dell’interrogazione del consigliere del Ple, sono poi «le ragioni contingibili ed urgenti che non abbiano consentito la preventiva discussione dell'iniziativa da parte degli organi collegiali dell'Ente».

Come ultima richiesta, Brocchi chiede di conoscere «dove sia stato portato il legname ricavato (di proprietà del Comune di Montesilvano), quale utilizzo ne sia stato (o dovrà esserne) fatto, quali (e dove) siano i documenti con data certa che attestino la tracciabilità di tale materiale, ormai inerte».

