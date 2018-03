Strada ex statale 16 bis, l’Idv sollecita i lavori

SPOLTORE. Il capogruppo dell’Idv alla Provincia di Pescara, Luciano Di Lorito, sollecita ancora una volta i lavori sulla strada regionale 16 bis, nel tratto di Spoltore.

Lavori che, era stato promesso, sarebbero dovuti cominciare a ottobre dello scorso anno e che invece non sono mai iniziati. Con una lettera inviata al presidente della Giunta provinciale Guerino Testa, all’assessore alla Viabilità Roberto Ruggieri e al dirigente dei Lavori pubblici Paolo D’Incecco, il consigliere Di Lorito sollecita per la quarta volta l’inizio dei lavori di sistemazione e messa in sicurezza della strada che attraversa il territorio di Spoltore, creando non pochi disagi per residenti e pendolari che vi transitano sia in macchina che a piedi.

Un’arteria, denuncia il consigliere, il cui pessimo stato è aggravato dalle condizioni climatiche sfavorevoli della stagione invernale, che tra pioggia, neve e ghiaccio rendono ancora più rischioso il transito di auto, bus e mezzi pesanti. La circolazione sull’arteria è tuttavia critica anche d’estate, in quanto si verifica un aumento del traffico, con cicli e motocicli che devono fare un continuo slalom tra le buche, ormai diventate crateri, in una strada che Di Lorito definisce «priva dei requisiti minimi di sicurezza».

Già in precedenza, il consigliere Di Lorito aveva chiesto l’inizio dei lavori con due interrogazioni, nei Consigli provinciali del 10 novembre 2009 e del 2 luglio 2010. Inoltre, in data 15 marzo 2010 era stata inoltrata una lettera in cui il consigliere auspicava l’inizio dei lavori, nello specifico del rifacimento del manto stradale nei punti più disastrati, con apposizione di relativa segnaletica orizzontale e verticale, creazione di piazzole per la sosta di emergenza, rettifica di curve pericolose e messa in sicurezza degli innesti con le strade comunali e secondarie.

«In seguito a tutte le richieste di intervento – puntualizza Di Lorito - la Provincia ha sempre puntualmente rassicurato che i lavori, già in programmazione, sarebbero stati avviati in tempi brevi e certi. All’ultima interrogazione, avente sempre lo stesso oggetto, posta nel consiglio del 2 luglio 2010, l’assessore alla viabilità Ruggieri – precisa ancora il consigliere - ha risposto dettagliando l’iter procedurale che avrebbe seguito l’opera e la relativa tempistica, con inizio della sistemazione e messa in sicurezza della S.R. 16 bis non più tardi della prima decade di ottobre 2010».

Invece siamo alla fine di gennaio 2011 e ancora nulla di fatto.

«I tanti cittadini che percorrono questa importante arteria, come l’ha definita lo stesso assessore Ruggieri – polemizza ancora l’esponente dell’Idv - sono sottoposti ad enormi disagi, gli stessi di una strada del terzo mondo, molto pericolosa e a rischio per i veicoli e in alcuni tratti per i pedoni che vi transitano. Torno a chiedere che gli interventi vengano svolti con priorità assoluta».

27/01/2011 10.14