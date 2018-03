Polo chimico di Bussi, appello di Sclocco ai parlamentari abruzzesi

BUSSI. Un appello ai parlamentari abruzzesi affinché si adoperino per salvaguardare il futuro professionale dei lavoratori del polo chimico di Bussi sul Tirino.

E’ l’iniziativa della consigliera regionale Marinella Sclocco che, dopo essersi rivolta agli esponenti del suo gruppo politico –il Pd – ora chiede l’intervento di tutti i parlamentari abruzzesi per far inserire nel decreto mille proroghe un provvedimento con cui si estendono ai lavoratori di Bussi i benefici previdenziali riconosciuti ai lavoratori dello stabilimento ex Acna di Cengio (SV).

In particolare la consigliera si riferisce alla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dove si evince che i lavoratori dello stabilimento di Cengio, esposti al rischio chimico da cloro, nitro e ammine, hanno diritto dal 2004 al beneficio previdenziale consistente nella moltiplicazione del periodo di esposizione per il coefficiente di 1.5, sia ai fini della maturazione del diritto di accesso alla prestazione pensionistica e sia ai fini della determinazione dell’importo della stessa.

Anche i lavoratori di Bussi, spiega la consigliera, sono da anni esposti a contaminazioni pericolose per la loro stessa salute e a questo ora si aggiunge la grave crisi economica.

«La crisi economica nella nostra regione – sottolinea al proposito la Sclocco - ha colpito in particolar modo anche il polo chimico di Bussi sul Tirino, che ha visto molte delle sue industrie trasferire la propria attività altrove, generando una grave situazione occupazionale nella zona. Questa situazione sta degenerando giorno dopo giorno e questo potrebbe determinare di qui a breve la morte del polo chimico di Bussi sul Tirino, portando quindi al licenziamento degli ultimi lavoratori rimasti».

