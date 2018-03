Pedaggio asse attrezzato, Pd: «serve mobilitazione di massa»

PESCARA. In attesa che il prossimo 26 gennaio il Tribunale amministrativo decida sullo stop all'istituzione del pedaggio dell'asse attrezzato continuano le accuse tra schieramenti politici opposti.

In casa Pdl si respira un cauto ottimismo. Il capogruppo comunale, Lorenzo Sospiri, consigliere regionale e coordinatore provinciale del partito assicura che si sta attendendo il giudizio «con serenità», mentre la Provincia di Pescara, già da mesi ha aperto un dialogo con l’Anas, portando avanti un’iniziativa legale e politica, per motivare come l’asse attrezzato non sia un raccordo autostradale, ma piuttosto abbia una valenza metropolitana. Negli ultimi giorni, dopo l'allarme lanciato dal senatore Pd, Giovanni Legnini, secondo il quale il balzello sarebbe di fatto già legge, l'ipotesi di muoversi sul fronte legale ha preso una nuova accelerata e al fianco di Testa si è schierata anche la Cna.

Decisamente più palpabile la preoccupazione in casa Pd. Il capogruppo comunale Moreno Di Pietrantonio è tornato a ribadire che un eventuale pedaggio sull’asse attrezzato Chieti-Pescara rappresenterebbe «la tassa più pesante degli ultimi 20 anni per gli abruzzesi nel momento peggiore di crisi economica che la nostra regione sta attraversando».

Duro l'attacco ai veriti del Pdl: «Di Stefano, Pastore e Sospiri», continua Di Pietrantonio, «autorevoli esponenti del centro destra a livello nazionale e regionale sono stati capaci in questi mesi solo di dire, cercando di rassicurare i cittadini che la tassa non ci sarebbe stata. Invece di adoperarsi affinché questo assurdo ed illegittimo provvedimento non venisse applicato».

La tassa colpirebbe in particolare i pendolari della provincia di Pescara e si teme per l’economia della città meta di migliaia di persone che quotidianamente viaggiano per le attività di studio, lavorative, di svago e di shopping. Secondo alcune stime l'eventuale pagamento della tratta potrebbe influire sulle tasche dei cittadini fino a 50 euro a persona al mese. Di Pietrantonio chiede «una mobilitazione generale» a cominciare dai sindaci di Pescara e Chieti e tutti i sindaci della provincia di Pescara, i parlamentari ed i consiglieri regionali, le associazioni di categoria ed i sindacati per chiedere alla regione ed al governo di attivarsi presso l’Anas affinché l’asse attrezzato venga declassificato da raccordo autostradale a superstrada.

Sembrerebbe questa, infatti, l’unica soluzione per evitare il pedaggio previsto attualmente dalla legge.

L’asse attrezzato è stato realizzato circa 35 anni fa per alleggerire il traffico sulla Tiburtina. Oggi è diventata strada urbana di Pescara e di collegamento con Chieti e la Val Pescara. «Con questo provvedimento», continua l'esponente del Pd, «si rischia un grave danno oltre che economico anche in termini di traffico di nuovo sulla Tiburtina. Per questi motivi abbiamo chiesto la convocazione del consiglio comunale straordinario aperto con la partecipazione di tutti i rappresentanti istituzionali delle comunità coinvolte in questa ingiusta tassa». Ma Sospiri parla di «inutili chiacchiere del Pd» che «continua ad ‘abbaiare alla luna’, tanto per fare rumore: per evitare il pedaggio occorrono atti concreti che il centrodestra ha già promosso».

IL 24 CONSIGLIO STRAORDINARIO

La Conferenza dei Capigruppo, riunitasi oggi al Comune di Pescara, ha fissato la data del Consiglio Comunale Straordinario per il 24 gennaio alle ore 10,00.

Il Consiglio Comunale Straordinario richiesto dai consiglieri del Pd, Italia dei Valori, Sinistra e Libertà, FLI, Lista Teodoro e Città Ponte, sul tema dell’eliminazione del pedaggio sull’Asse attrezzato, è condiviso da tutti i partiti.

Sono invitati a partecipare i sindaci della provincia di Pescara compresa quella di Chieti, il presidente della provincia di Pescara e i consiglieri provinciali, il presidente della Regione e i consiglieri regionali, i parlamentari oltre, che alle associazioni di categorie e i sindacati.

12/01/2011 10.39