Progetto D'Andrea a Montesilvano: «non è un centro commerciale e farà bene ai negozianti»

MONTESILVANO. Nessuno maxi store, nessuna violazione della legge regionale che blocca l'apertura di nuove grandi superfici di vendita per due anni. Di Mattia: «la città ha bisogno di altro».CONFESERCENTI: «UN SUPERMERCATO NON PORTA 70 POSTI DI LAVORO»

L’assessore al Commercio Claudio Daventura parla della nuova attività commerciale che la ditta D’Andrea dovrebbe realizzare nei pressi di via Portogallo. Importante, secondo lui, definire con i termini esatti quello che potrebbe presto sorgere alle spalle della stazione ferroviaria, nell'area del Pp1. Non bisogna chiamarlo centro commerciale, sostiene, ma struttura di media vendita. E la sua non è solo una precisazione linguista ma una precisazione sostanziale, assicura.

«Non si capisce perché – spiega il vicesindaco Daventura - ogni volta che questa amministrazione comunale ha intenzione di realizzare qualcosa per migliorare la città si fa tanto clamore. Parlare di centro commerciale, definito così in modo erroneo anche da coloro che operano nelle varie categorie di settore, non è esatto. Le dichiarazioni del direttore provinciale di Confesercenti Gianni Taucci, non sono esatte e dimostrano di non conoscere bene la normativa che regola la grande, media e piccola distribuzione».

La legge regionale 17/2010 infatti blocca l’apertura di grandi superfici di vendita fino al 2012, ma l’amministrazione comunale ha dato parere favorevole alla ditta D’Andrea per la realizzazione di una struttura «di media vendita» di 2.108 metri quadrati (prevista dalla L.R. 11/2008 art. 3 punto e).

«Per grande distribuzione», sostiene l'assessore, «come Taucci dovrebbe sapere, si intende invece una superficie di vendita superiore a 2.500 metri quadrati, se pensiamo infatti che Oasi ha una superficie di 5.000 metri circa, facendo subito due conti vedremo che questa nuova attività è più piccola della metà, quindi di quale grande distribuzione parliamo?»

All’interno del nuovo insediamento produttivo è prevista l’apertura di massimo quattro attività di ristoro, non ci saranno quindi gallerie pronte ad ospitare altri negozi.

Inoltre, sono previsti esternamente 2.260 metri quadrati riservati ai parcheggi dei clienti e 460 per i dipendenti.

«Siamo certi che i piccoli punti vendita, situati nei pressi di corso Strasburgo, non perderanno clienti, anzi saranno agevolati da questa nuova struttura visto che darà maggiore visibilità all’intera area», continua il vicesindaco.

Inoltre, spiegano sempre da Palazzo di Città, questi piccoli negozi avrebbero una tipologia di clientela diversa da quella dei centri di media distribuzione «e continueranno a lavorare tranquillamente senza risentirne. In questo momento particolare di crisi economica dovremo offrire ai cittadini la possibilità di scegliere dove poter risparmiare per fare la spesa, visto che alcuni di loro vivono in situazione disagiate e si guardano bene, prima di fare la spesa, di controllare tutti i prezzi più convenienti dei prodotti di prima necessità. Montesilvano è ormai la quarta città d’Abruzzo con i suoi quasi 54mila abitanti, ed è anche l’unica a non avere un vero e proprio centro commerciale. Inoltre in molti, compreso il presidente Catone, non sanno che con la realizzazione di questa nuova attività commerciale è prevista una sistemazione urbanistica dell’intera area, compreso l’atteso completamento di corso Strasburgo e la creazione di 150 posti auto, senza parlare dei posti di lavoro che in questo momenti di crisi aiuterebbero i nostri giovani».

Scettico il consigliere provinciale Idv, Attilio Di Mattia: «l'area del PP1 va trasformata in un'opportunità di riequilibrare la crescita urbanistica della città: va collegata funzionalmente con l'attuale centro cittadino, che ruota attorno a Piazza Diaz e agli uffici comunali, per aiutare i negozi già presenti. Mancano strutture di servizio e supporto dell'accoglienza turistica. La stazione è il biglietto da visita di una città "davvero turistica", come dice lo slogan di Cordoma: a Montesilvano è regolarmente visitata dai vandali, le macchinette per i biglietti sono sempre danneggiate o inservibili, i senzatetto la usano come dormitorio. Adesso però almeno il panorama sarà diverso: traffico e cemento».

L'amministrazione ha poi previsto l'arrivo di 4000 nuovi residenti nel PP1, calcolando la vendita degli appartamenti attualmente in costruzione: «si dimentica di considerare però», insiste Di Mattia, «che Montesilvano è una delle città in Italia con il più alto tasso di appartamenti invenduti e che la crescita complessiva negli ultimi anni, sta rallentando (47.695 abitanti nel 2008, 49.052 nel 2009, 50.389 nel 2010)».

12/01/2011 9.04

«Il Comune di Montesilvano e il suo assessore al commercio facciano pace con se stessi. Hanno annunciato alla stampa la nascita di un centro commerciale capace di dare lavoro a circa 70 persone, di servire 5 mila residenti e assorbire il piccolo commercio. Ora, di fronte alle proteste dei commercianti ed alle divisioni nella stessa maggioranza, ridimensionano il progetto ad un semplice supermercato che certo non porterà più di una quindicina di posti di lavoro. Se imparassero a parlare con le associazioni di categoria si risparmierebbero parecchie figuracce». Lo afferma il direttore provinciale di Confesercenti Gianni Taucci.

«Conosciamo bene le leggi sul commercio – dice Taucci – e soprattutto, a differenza di altri, siamo capaci di prendere esempio da altre città e non vogliamo che Montesilvano si riduca ad un dormitorio solo per dare un lavoro precario al figlio di qualche elettore. Questa mentalità ha mortificato il commercio dell’area metropolitana, con una linea comune d’azione portata avanti dal centrodestra come dal centrosinistra. Se a Montesilvano nascerà un nuovo supermercato, allora si eviti di speculare sulle speranze dei giovani in cerca di occupazione e si eviti di dire che ci saranno 70 posti di lavoro. Se il progetto è invece quello di un centro commerciale, così come annunciato sulla stampa, il Comune sappia che i commercianti sono pronti a far valere le proprie ragioni contro l’ennesima scelta miope, arretrata e clientelare della politica».

12/01/11 18.23