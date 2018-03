Azienda Speciale Montesilvano, Sardella riconfermata. Cordoma: «fatto un buon lavoro»

MONTESILVANO. Si è insediato il nuovo Cda dell’Azienda Speciale dei Servizi Sociali di Montesilvano.

Entrano Pasquale Gentile, Milena Frattone Errico Di Giovanni (per la minoranza), Giuseppe La Spada (riconfermato). Alla guida il presidente Paola Sardella, «riconfermata grazia al buon lavoro svolto e alle capacità tecniche e professionali acquisite durante lo scorso mandato». La prima riunione per pianificare le attività del 2011 si svolgerà il prossimo 5 gennaio.

Il sindaco Pasquale Cordoma ha salutato i componenti nel corso di un incontro, prima del nuovo anno, augurando loro un lavoro sempre maggiore per raggiungere altri importanti obiettivi.

«In questi tre anni – ha spiegato il sindaco Cordoma – siamo riusciti a risanare quasi mezzo milione di debiti dell’Azienda Speciale grazie all’impegno del Cda e del presidente Paola Sardella, che sono riusciti a portare in attivo il bilancio con una totale riorganizzazione dei servizi e del personale, senza apportare tagli sul sociale. Sono stati incrementati dei servizi come la gestione del parco Papa Giovanni Paolo II di via Gramsci, che la scorsa estate ha visto la presenza di numerose famiglie e di anziani, le attività nei quattro centri sociali della città, divenuti il fiore all’occhiello per gli anziani e la farmacia comunale tornata anch’essa in attivo. Tutti i servizi sono stati offerti senza pesare ulteriormente sulle casse comunali, ma ottimizzando le risorse esistenti».

Anche Paola Sardella, riconfermata alla presidenza dell’Azienda, ha parlato dello standard positivo conseguito in questi anni annunciando nuove attività per la cittadinanza: «L’Azienda ha raggiunto obiettivi importanti, grazie alla trasparenza e ad un modus operandi basato sul rispetto dell’utente e sulla preparazione delle figure professionali che operano all’interno dell’ente. Sarà nostra premura portare avanti l’ottimo lavoro svolto finora e l’efficacia dimostrata nelle varie attività. Nei prossimi mesi cercheremo di incrementare altre offerte per la cittadinanza».

03/01/2011 17.41